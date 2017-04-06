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В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв

Взрывное устройство было замаскировано под фонарик

Rus.Postimees.ee
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Российская полиция. Иллюстративное фото. | ФОТО: ÐÑÐµÑÑ-ÑÐ»ÑÐ¶Ð±Ð° ÐÐÐ Ð/RIA Novosti

Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону, пострадал один человек, сообщает ТАСС.

"Мужчина без определенного места жительства нашел пакет и решил проверить его содержимое, в том числе и находящийся там фонарик", - сказал представитель Росгвардии.

По его словам, при включении фонарика сработало взрывное устройство, мужчине оторвало кисть руки.

Неподалеку от места происшествия находится одна из школ города, территория оцеплена, на месте работают спецслужбы.

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