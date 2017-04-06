В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв

"Мужчина без определенного места жительства нашел пакет и решил проверить его содержимое, в том числе и находящийся там фонарик", - сказал представитель Росгвардии.

По его словам, при включении фонарика сработало взрывное устройство, мужчине оторвало кисть руки.

Неподалеку от места происшествия находится одна из школ города, территория оцеплена, на месте работают спецслужбы.