Испорченный праздник: поход в популярное таллиннское кафе обернулся для семейной пары кошмаром

Испорченный праздник

«В тот вечер мы с семьей в кои-то веки выбрались в город, к тому же был повод, праздник, который в нашей семье отмечают. По этому случаю мы зашли в одно из известных кафе, Lido в торговом центре Solaris, – рассказывает мужчина. – Взяли себе еду, выбрали стол, я выставил тарелки. Мы с женой сели друг напротив друга, ребенок сбоку».

Когда супруга садилась, Владимир увидел, что что-то произошло. Что именно, он понял не сразу. Выражение лица у его жены изменилось, было видно, что ей больно, но она не могла произнести ни слова.

«Смотрю, она держит руку. Как выяснилось, когда жена начала подвигать стул ближе к столу, ее пальцы попали между сиденьем и каркасом стула. То есть сиденье не было прикреплено к каркасу, и оно отошло. В общем, получилось так, что жена прищемила себе пальцы, – объясняет мужчина. – Естественно, ужин сорвался, было не до него. Пальцы посинели, я попросил официантку, чтобы она срочно принесла лед и позвала администратора. Я испугался, что у жены перелом, потому что это кончики пальцев, нервные окончания, очень больно».

По словам Владимира Нагаева, администратор извинилась за инцидент, кассир аннулировала чек за ужин, дала подарочные карточки на следующий раз, и семья уехала к врачу.

«Слава Богу, перелома не оказалось. Но хочется, чтобы владельцы заведения хотя бы смотрели, какие у них стулья! Нам они ответили, что мебель двигает клининговая фирма, поэтому они тут ни при чем. Жена не хотела жаловаться, но я считаю, что нельзя замалчивать такое. Я часто бываю в Lido, мне там нравится, но ответить в письме, что это произошло по независящим от них обстоятельствам – это бред», – считает Владимир.

Не первый случай

Как отмечает менеджер по маркетингу Lido Eesti OÜ Тийна Кёст, их рестораны работают ежедневно так, чтобы предлагать своим клиентам хорошее питание и лучшее обслуживание, а корректность и безопасность для них – очень важная часть.

«Такой случай произошел в Lido первый раз, исходя из этого, мы повысили контроль в клиентской зоне. Контролируем каждую неделю техническое состояние мебели и другого инвентаря в ресторане, – поясняет представитель Lido. – Нам искренне жаль, что данный случай имел место, извиняемся еще раз за случившееся. Мы выразили желание компенсировать клиенту расходы на оказанные медицинские услуги и лекарства. К сожалению, клиент не изъявил желание ее получить».

Несмотря на то, что случай со стулом, действительно, произошел в Lido впервые, это не единственный раз, когда риску подверглось здоровье клиента ресторана. В 2012 году там произошел гораздо более серьезный инцидент, о котором писала «МК-Эстония», – молодой человек по имени Дмитрий «пообедал» в Lido стеклом.

«В разгар трапезы я понял: что-то не так. Услышал странный скрежет, а затем мой рот наполнился кровью. Естественно, все тут же оказалось на салфетке, и среди остатков пищи я обнаружил острый кусок стекла», – рассказывал тогда молодой человек.

Сказать, что Дмитрий был в шоке, – это не сказать ничего. По сути, не только его здоровье, но и жизнь была в опасности, если бы он проглотил этот кусок стекла.

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