Трамп изменил свое отношение к Асаду после химической атаки в Идлибе

"Это уже произошло, моя позиция в отношении Сирии и Асада очень сильно изменилась", - подчеркнул Трамп. По его словам, в "последние несколько недель в Сирии фиксировались и другие атаки с применением газа и отравляющих веществ. "Теперь речь идет о совершенно новом уровне", - отметил американский лидер, сообщает Newsru.com.

"То, что произошло вчера, для меня неприемлемо… Хуже ситуация быть уже не может", - добавил Трамп. При этом глава Белого дома возложил ответственность за произошедшее в Идлибе непосредственно на Асада, который категорически отрицает причастность к химической атаке.

"Эти ужасные деяния режима Асада терпеть невозможно. США стоят вместе с союзниками во всем мире, осуждая этот ужасный инцидент и все другие ужасные инциденты", - пояснил Трамп.

Президент США в очередной раз раскритиковал действия предыдущей администрации Белого дома во главе с Бараком Обамой, который, по словам Трампа, в августе 2012 года обратился к Дамаску с "пустой угрозой", когда предупредил Асада о недопустимости применения химического оружия.

В то же время Трамп признал, что он не собирается снимать с себя ответственности за дальнейшие решения по Сирии в свете событий в Идлибе. "Теперь ответственность лежит на мне. И я с гордостью буду нести эту ответственность", - подчеркнул президент США.