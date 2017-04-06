Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Вену за 100 евро!
6 апреля 2017 г., 10:01
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, flynous.com, reisidiilid.ee и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Одессу начиная со 142 евро
Туда-обратно из Таллинна в Вену начиная со 100 евро
Туда-обратно из Таллинна на Гран-Канарию начиная с 224 евро
Туда-обратно из Таллинна на Бали начиная с 574 евро
Туда-обратно из Таллинна в Гану начиная с 408 евро
Рейс Таллинн - Бремен - Неаполь - Милан - Таллинн начиная со 117 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Манилу начиная с 400 евро
Туда-обратно из Риги в Порту начиная со 107 евро
Туда-обратно из Стокгольма в Сенегал начиная с 335 евро