Голосование в Рийгикогу по шоковому заключению для пьяных водителей преподнесло сюрприз

Вчерашнее голосование в Рийгикогу по законопроекту, призванному ввести обязательное шоковое заключение для водителей, которые неоднократно попадались пьяными за рулем, преподнесло сюрприз.
Депутаты решили не поддерживать такую меру наказания. За шоковое заключение выступили 33 депутата, против были 40 парламентариев. Стоит отметить, что 12 депутатов, входящих в коалиционные партии, решили в голосовании не участвовать, сообщает Postimees.ee.
Председатель оппозиционной Партии реформ Ханно Певкур заявил, что в том виде, в котором оно представлено в законопроекте, шоковое заключение в правовой системе Эстонии не нужно, так как нынешняя система уже позволяет отправлять пьяных водителей за решетку.
«Эксперты по праву говорят, что новые изменения не нужны ни с юридической, ни с практической точки зрения», - отметил он.