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Нарва округлила стоимость автобусных билетов, чтобы водителям было легче рассчитываться с пассажирами

Rus.Postimees.ee
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Салон автобуса. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Lev Dolgachov/PhanterMedia/Scanpix

С 1 мая приобретаемый за наличные деньги проездной билет в нарвском пригородном автобусе будет стоить один евро вместо нынешних цен, варьирующихся от 0,8 до 1,15 евро в зависимости от зоны поездки.

Речь идет о нарвских пригородных маршрутах 36, 37, 38, 39, 41 и только о приобретении билетов за наличные деньги.

«Новая (округленная, средняя по зонам) цена билета в 1 евро позволит как пассажирам, так и водителям автобусов сэкономить время», - сообщили в Нарвской городской канцелярии, утверждая, что водителям автобусов приходится тратить много времени на сдачу.

«Мы надеемся, что изменения позволят стимулировать пассажиров к переходу на электронные билеты, что способствует сокращению объемов расчетов наличностью и в итоге поможет избежать очередей и задержки автобусов на остановках», - прокомментировал старший специалист по организации дорожного движения в Нарвской горуправе Александр Куксин.

В городской канцелярии утверждают, что представители садоводческих товариществ Нарвы поддержали такое новшество, прежде чем его установило городское собрание.

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