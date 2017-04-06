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Дымовой датчик спас жизнь

Rus.Postimees.ee
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Дымовой датчик. | ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

В среду в одной из квартир пятиэтажного дома в Нарве чуть было не произошел пожар, дымовой датчик спас жизнь пожилой женщине.

Инцидент произошел в 23:12 в доме на Таллиннском шоссе. Спасателям сообщили, что в одной из квартир сработал дымовой датчик, квартира полна дыма и чувствуется странный запах, сообщает портал Rus.err.ee.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что в квартире, в которой проживает одинокая пожилая женщина, подгорела еда – хозяйка вместо воды вскипятила какую-то другую жидкость.

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