Дымовой датчик спас жизнь

Инцидент произошел в 23:12 в доме на Таллиннском шоссе. Спасателям сообщили, что в одной из квартир сработал дымовой датчик, квартира полна дыма и чувствуется странный запах, сообщает портал Rus.err.ee.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что в квартире, в которой проживает одинокая пожилая женщина, подгорела еда – хозяйка вместо воды вскипятила какую-то другую жидкость.