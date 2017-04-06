Дымовой датчик спас жизнь
6 апреля 2017 г., 10:39
В среду в одной из квартир пятиэтажного дома в Нарве чуть было не произошел пожар, дымовой датчик спас жизнь пожилой женщине.
Инцидент произошел в 23:12 в доме на Таллиннском шоссе. Спасателям сообщили, что в одной из квартир сработал дымовой датчик, квартира полна дыма и чувствуется странный запах, сообщает портал Rus.err.ee.
Прибывшие на место спасатели выяснили, что в квартире, в которой проживает одинокая пожилая женщина, подгорела еда – хозяйка вместо воды вскипятила какую-то другую жидкость.