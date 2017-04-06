Приговоренный в России к 11 годам житель Эстонии признался в шпионаже за войсками ЗВО
6 апреля 2017 г., 10:54
В ходе заседания Мосгорсуда житель Эстонии Арсен Мардалейшвили, приговоренный к 11 годам колонии за шпионаж в России, признался в сборе данных о войсках Западного военного округа, передает РИА «Новости».
«В ходе судебных заседаний Мардалейшвили признал себя виновным в собирании и передаче представителям департамента охранной полиции МВД Эстонии за денежное вознаграждение составляющих государственную тайну сведений в отношении частей и соединений Западного военного округа», — сообщает пресс-служба Центра общественных связей ФСБ, сообщает Газета.ru.
По словам пресс-секретаря суда Ульяны Солоповой, дело поступило в суд с грифом «совершенно секретно» и рассматривалось в закрытом режиме, поэтому иные подробности обвинения в суде не разглашают.