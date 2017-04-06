Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Приговоренный в России к 11 годам житель Эстонии признался в шпионаже за войсками ЗВО

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Арсен Мардалейшвили | ФОТО: Postimees

В ходе заседания Мосгорсуда житель Эстонии Арсен Мардалейшвили, приговоренный к 11 годам колонии за шпионаж в России, признался в сборе данных о войсках Западного военного округа, передает РИА «Новости».

«В ходе судебных заседаний Мардалейшвили признал себя виновным в собирании и передаче представителям департамента охранной полиции МВД Эстонии за денежное вознаграждение составляющих государственную тайну сведений в отношении частей и соединений Западного военного округа», — сообщает пресс-служба Центра общественных связей ФСБ, сообщает Газета.ru.

По словам пресс-секретаря суда Ульяны Солоповой, дело поступило в суд с грифом «совершенно секретно» и рассматривалось в закрытом режиме, поэтому иные подробности обвинения в суде не разглашают.

Наверх