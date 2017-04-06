Соседи рассказали о последнем месяце жизни петербургского смертника

Последнее, что мы знаем об Акбаржоне Джалилове, – его поездка в Москву в феврале 2017 года. Вернувшись, он снял квартиру на Гражданском проспекте. В девятиэтажке, где таким же приезжим, как он, сдано много квартир. Именно там он, вероятно, мастерил взрывное устройство. «Фонтанка» поговорила с его соседями.

Последние полтора месяца своей жизни Джалилов прожил всё тем же невидимкой. Большинство соседей говорят, что узнали о его существовании только теперь – когда в дом приехала с обыском ФСБ, а потом зачастили журналисты. Соседка по лестничной клетке, пенсионерка Маргарита Александровна, однажды все-таки видела его. Ну так она и живет через стенку. Тогда же, говорит, она в первый и последний раз заметила, как к юноше пришли гости. Причем это были явно не его земляки.

«Встретила я его первый раз, когда он только, наверное, въезжал, они тут разгружались вечером, – кивает она на лестничную клетку. – Это было где-то в одиннадцатом часу вечера. Тут на площадке стояли молодые ребята – он и еще человек пять. Кроме него, остальные были славянской внешности».

После этого соседка не только не видела, но практически и не слышала нового жильца.

«Только один раз у него заиграла музыка, – вспоминает она. – Но такая тихая. Мне даже, знаете, показалось, что классическая».

И уж, конечно, никакой настороженности тихий юноша приличного вида, даром что приезжий, не вызывал. Впрочем, жители дома привыкли, что квартиры рядом с ними снимают молодые люди неславянской внешности.

«У нас тут много приезжих, – кивает другая соседка, Тамара Сергеевна. – Вон, та квартира – в ней целый аул, там, я знаю, казахи. Летом дети на окошке часто сидят».

В правоохранительных органах знали имя Акбаржона Джалилова уже к вечеру 3 апреля. Его останки были найдены среди тел других погибших, а генетические следы – на сумке со вторым взрывным устройством, обезвреженным на станции «Площадь Восстания». Во вторник в 15.40 Следственный комитет официально назвал Джалилова подозреваемым. К этому времени, как выяснила «Фонтанка», в квартире, где он жил, закончился основной этап обыска.

«Нас всех на лестничной клетке попросили выйти из дома, – рассказывает Маргарита Александровна. – И мы ждали возле подъезда. А около четырех часов нам сказали, что можно возвращаться домой».

Соседей вызывали и в качестве понятых. Одной из них была Татьяна с первого этажа. Каких-нибудь книг, листовок, другой атрибутики террориста женщина в квартире смертника не заметила. Ее внимание сразу привлекло другое: странные банки с непонятным веществом.

«Как вскрыли квартиру – меня попросили подняться, – рассказывает она. – Там вещи были, какие-то коробки и одежда в мешках. Мебель, видно, была хозяйкина: диван, телевизор, на кухне тоже телевизор и стулья. А в комнате коробка стояла, в ней банки какие-то красные, в них что-то насыпано, какой-то порошок. Я спросила, что это. Мне и сказали: это и есть взрывные устройства».

Сейчас в квартире, где Акбаржон Джалилов прожил свои последние полтора месяца, никого нет. Хозяева, молодая пара, купившая жилплощадь, чтобы сдавать в аренду, живут в двадцати минутах ходьбы, но они не хотят говорить с журналистами. В доме опечатан подвал. Жильцы давно просили закрыть его, всё боялись, что туда может проникнуть террорист какой-нибудь, а подвал-то один на все подъезды, страшно. На печати стоит дата – 3 апреля 2017 года.