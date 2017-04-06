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Бывший вице-мэр Нарвы Максим Волков стал директором Центра культуры в Маарду

Rus.Postimees.ee
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Максим Волков. | ФОТО: Личный архив

Руководитель КВН Эстонии, в прошлом журналист и вице-мэр Нарвы Максим Волков возглавил маардуский Центр культуры и информации. В перспективе мэр Маарду Владимир Архипов видит его членом своей команды. Об этом утром в четверг, 6 апреля, порталу rus.err.ee рассказал сам Архипов.

"У нас в штатном расписании есть должность директора Центра культуры и информации, а есть и пост художественного руководителя. Очень долго работу на двух этих постах совмещал Виктор Поляков, но такая нагрузка могла повлиять на проведение наших различных городских мероприятий и развитие культуры. В итоге мы решили, что работать в этих должностях должны разные люди, пост директора решено доверить Максиму Волкову", - сказал мэр Маарду Владимир Архипов, добавив, что Поляков остался художественным руководителем центра и никакого конфликта с ним нет.

На вопрос, усилит ли Максим Волков предвыборный список Центристской партии, Архипов ответил, что соответствующее предложение ему уже сделано.

Архипов не исключил, что в будущем Волков мог бы войти и в состав городского управления.

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