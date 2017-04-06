Бывший вице-мэр Нарвы Максим Волков стал директором Центра культуры в Маарду

"У нас в штатном расписании есть должность директора Центра культуры и информации, а есть и пост художественного руководителя. Очень долго работу на двух этих постах совмещал Виктор Поляков, но такая нагрузка могла повлиять на проведение наших различных городских мероприятий и развитие культуры. В итоге мы решили, что работать в этих должностях должны разные люди, пост директора решено доверить Максиму Волкову", - сказал мэр Маарду Владимир Архипов, добавив, что Поляков остался художественным руководителем центра и никакого конфликта с ним нет.

На вопрос, усилит ли Максим Волков предвыборный список Центристской партии, Архипов ответил, что соответствующее предложение ему уже сделано.

Архипов не исключил, что в будущем Волков мог бы войти и в состав городского управления.