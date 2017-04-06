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До и после: немного краски, и ваша кухня станет, как новенькая

Rus.Postimees.ee
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Кухня после ремонта. | ФОТО: www.hollandavenuehome.com

В своей очередной истории о преображениях квартиры малыми средствами портал Kodu рассказывает о семье священника, которая живет при церкви и не имеет права делать у себя большой ремонт.

В последний раз в кухне происходили изменения в 1980-х годах, и с тех пор темно-коричневые шкафы изрядно поистерлись. Линолеум тоже знавал лучшие времена, да краска на стенах облупилась. Помещение выглядело очень темным, тем более что одно маленькое окно не давало много света. Церковь выделила семье небольшую сумму на ремонт кухни. Деньги было решено потратить на перекраску мебели и покупку большого яркого ковра.

Кухня до ремонта. Фото: www.hollandavenuehome.com

До покраски в кухне было темно, как в пещере. Фотографии, сделанные в том же помещении в то же время суток показывают, как оно преобразилось.

Фото: hollandavenuehome.com

Кухня после ремонта. Фото: hollandavenuehome.com

Больше фотографий и информации в этом блоге.

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