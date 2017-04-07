Оказавшийся в центре скандала учитель: я вышел из себя, но лучше иметь яйца и «прославиться» ради предотвращения беды

Уже бывший учитель Жан Прокошин, вынужденный покинуть свой пост после скандала с публикацией записи разговора, где он матерится в адрес детей, прокомментировал по просьбе портала Rus.Postimees инцидент, произошедший в Тартуской гимназии Аннелинна.
- Насколько вам сложно было работать с детьми?
- В апреле прошлого года, когда я впервые переступил порог этого класса, у меня, довольно-таки «тефлонового» 43-летнего человека, открылся рот: какая-то девочка исподтишка показывала парню с умными глазами средний палец, а тот почему-то конвульсивно дрожал и включал такой «ультразвук», которому позавидовал бы Витас. В первый рабочий день, чтобы по незнанию не наломать дров, я не пошел, а вприпрыжку побежал за помощью к школьным специалистам. Уже к концу прошлого учебного года я понимал, что впервые в жизни столкнулся с такими вещами, как нарушения аутистического спектра и синдром дефицита внимания. Три летних месяца я потратил на чтение спецлитературы, чтобы к 1 сентября хотя бы на уровне теории понимать проблемы детей с особенностями развития. Первое, что я сделал в начале учебного года, - это встретился в одно из воскресений с родителями самой проблемной девочки и не попросил, а потребовал перевести ее в маленький класс. Благодаря спецпедагогам и администрации одна ученица была спасена.
Что началось потом, страшновато вспоминать. Я стал узнавать, что в моем классе за три года сменилось уже несколько руководителей. На меня стали выливаться факты из агрессивного прошлого класса, объяснявшие агрессивное же настоящее. Дети и родители не скрывали, что миром в классе не пахло с самого начала. В максимальный столбняк я впал, когда в сентябре девочка на уроке беспричинно засунула голову в рюкзак, посидела так в духоте минуту, потом вытащила голову, вцепилась зубами в тяжелый стул и попыталась поднять его шеей. В День учителя мама девочки прибежала за 15 минут до концерта в школу и сообщила, что в раздевалке ее дочку поколотила уже другая агрессивная девочка. Попросил оправданно взбешенную маму немедленно обратиться в письменном виде к соцпедагогу. За инцидентом последовали эмоциональные и продолжительные звонки недовольных родителей. Я разруливал конфликты терпеливо, с соцпедагогами и без.
Палитра беспредела в слегка напоминавшем тогда тюрьму классе была представлена максимально широко – девочки пинали мальчиков, мальчики – девочек, мальчики – мальчиков и девочки – девочек. Стонали все: дети, родители и учителя. До середины декабря приходилось терзать спецпедагогов по полной программе, потому что я не умел на 100 процентов правильно обращаться с проблемными детьми, но очень хотел уметь. Вершиной агрессии в первом полугодии стал инцидент, когда кикбоксер – красавчик №1 класса – зажал руку одной из самых мирных девочек в классе так, что та на время просто отнялась. Смелая девчонка сама (!) обратилась в полицию, а после нее это сделала еще и мама. Разбирательства с привлечением сотрудников из молодежной полиции продолжились с самого первого учебного дня нового года – с 9 января. После воспитательной беседы веселый пацан пришел на мой урок физкультуры и добил всего одной фразой: «Жан, я звезда, потому что ко мне приезжали на машине с… мигалками! Та-ак кру-уто!».
Не успел я хоть как-то разгрести проблемы с одними проблемными детьми, как на небосклоне 4д стала восходить новая «звезда» – сын той самой недовольной Елены, который занимается кикбоксингом и поныне. В апреле-мае 2016 года и с сентября 2016 по март 2017 года он бросался в глаза развязной манерой общаться и неприкрытым терзанием одноклассника с особенностями развития. Тычки и пинки перед физкультурой, на ней и после нее в раздевалке были частым явлением, пресекал я их моментально и в категорической форме. Все ребята в классе неоднократно слышали, как я риторически спрашивал у кикбоксера: «Ты увидишь на улице инвалида в коляске, подойдешь и тоже начнешь пинать его по ушам и ногам?».
В одну из суббот – ну почему некоторые взрослые не понимают, что звонить учителю можно только в случае ЧП и уж точно не по выходным! – Елена почему-то решила сообщить мне, что в их семье впервые случилась «настоящая драма». Сын начал оборачивать агрессию против нее самой и выходить из-под контроля даже дома. Выслушивая на морозе жалобы мамы и оказывая ей услуги психолога в течение 40 с лишним минут, я уже заранее понимал причину лицемерного звонка. А именно, мама приняла еще в декабре решение, что ее уставший сын не пойдет в школу 9 января, как полагается всем школьникам, а отдохнет еще недельку (до 15 января) в Тамбове и Москве. Она устно предупредила меня об этом. Каково же было мое удивление, когда любимый сын не появлялся в школе аж до 20 января! Мама задним числом сообщила, что он болел.
Учитель – не следователь, и если мамы говорят, что ребенок болел, значит в э-школе ставится «отсутствие по состоянию здоровья». Таким образом родители берут ответственность за расхолаживание детей на себя и позднее пожинают весь связанный с этим негатив: отставание по программе, появление «хвостов» и цейтнотов, а значит, и стресса. Стресс в свою очередь приводит к раздражительности и «посыланию» собственных родителей куда подальше.
В феврале ко мне обратились две «убитые» чем-то девочки из моего 4д и сказали, что наш герой обозвал одну из них шл***й, другую бл***ю, а также послал их обеих «на х**». Я призвал обидчика к порядку и попросил маму угомонить ее сына прежде, чем это сделают родители девочек. Через несколько дней в столовой меня окружила уже целая толпа девчонок, которые в присутствии обидчика сказали, что парень обозвал и послал их по матери повторно. 23 февраля, сразу после праздничного концерта, сын сказал прямо в присутствии мамы: «Мама, (имя девочки) – самая настоящая шл**а!». Я с интересом дожидался реакции родителя. Мама весело засмеялась и сказала: «О-ой, да ну тя! Поехали-ка лучше домой!».
И все! Понимаете, и все!
Многие ученики школы знают, что «обиженный» мною ученик на самом деле обижен своей семьей, в которой мат – это норма. Сам «обиженный» в присутствии одноклассников имел неосторожность признаться, что дома его «воспитывают» постоянными криками и одергиваниями.
Последний взрыв эмоций среди детей случился 27 марта, когда сын Елены пропустил все занятия, однако пришел на фотографирование класса. Несмотря на то, что после церемонии был еще один урок, он взял самокат, проигнорировал все мои вопросы и просто укатил. И снова его не было в школе до конца недели, и снова мама задним числом сообщила, что ее сын якобы «болел». Мама не была тогда в курсе, что одноклассницы случайно увидели «больного», рассекавшего в Шанхае на самокате средь бела дня. В э-школе я отклонил запоздалую справку мамы и приписал комментарий: «Вы что, шутите???».
Отдельного разговора заслуживают уроки физкультуры, которые я при огромной поддержке со стороны своих коллег изо всех сил пытался сделать нескучными. Коротко скажу, что современные физруки вынуждены быть сверхосторожными, потому как даже самое легкое требование может быть воспринято физически самым слабым ребенком как «зверское насилие» и вызвать его проливные слезы. К счастью, большинство моих парней физкультуру обожали. Но! Снова но! Елена не раз унизительно говорила мне, что у ее сына оценка по физкультуре должна быть не ниже пятерки, потому что он кикбоксер. Я с улыбкой намекал маме, что сыну неплохо было бы подтянуться хотя бы разок и заслуживать честные, а не дутые пятаки, и вместе с ними также истинное уважение среди парней.
- Каким был ваш 4д класс?
- 80% из всех детей в 4д – это совершенно нормальные ребята, полному раскрытию талантов которых мешает процветающая в классе дедовщина. Больше же всего некоторые из них страдают из-за того, что их бросили либо отцы, либо даже мамы. Чуть менее те, родители которых вынуждены работать за рубежом. Это и есть основной источник детских обид и желания выместить их на более слабых одноклассниках. В ходе двухчасовых развивающих бесед с ребятами в присутствии их родителей выяснилось, что основной причиной насилия со стороны детей из полноценных семей является установка «если тебя ударили по правой щеке, ударь в ответ по левой». Подобное отношение автоматически превращает класс в «зону», в которой есть «паханы», «вертухаи», «терпилы», «опущенные» или «сидящие на параше». Я что есть мочи пытался ограничить аппетиты «паханов» и мне частично удалось поменять их мышление. Неимоверный прогресс совершила также пугавшая меня в первом полугодии до смерти заявлениями суицидального характера девочка, которая в новом году, к счастью, воспрянула духом и активно тянула руку на моих уроках.
В классе, несомненно, есть «светлые головы», за будущее которых я переживаю больше всего. Двоих таких я попытался оградить от проблем и отправить в другой четвертый класс. Они пока в раздумьях. Внимание некоторых детей за семь месяцев удалось переключить с тычков и пинков на участие в олимпиадах, работе в кружках и занятия спортом. Как классному руководителю мне очень хотелось повысить низкую мотивацию ребят в отношении учебы постановкой перед ними конкретных и точно измеримых целей.
- Как относились к вам дети? Любите ли вы сами детей?
- Любовь – совсем неправильный термин для описания отношений между мною и учениками. Работая в школах и вузах, я не пытался становиться «отцом» класса или курса, потому что это очень дешево – вести себя в стиле «сопли на глюкозе» и конкурировать с родителями за повышенное внимание детей. Я не политик, а дети – не избиратели, которых я должен приторно тянуть к урнам. Также я никогда не провоцирую учащихся на вручение цветов, а родителей – на презенты к праздникам. День рождения у меня в середине лета, что годами спасало меня от повышенного внимания коллег или учащихся к своей персоне.
Я воспринимаю себя инструктором по вождению, только вместо автомобиля у меня языки и физкультура. Ученики же для меня – садящиеся за руль взрослые люди, которых я должен научить водить, т.е. разговаривать на неродном языке или ловить кайф от посильной физической активности. Моя задача – не вымученно нравиться, а сделать учеников максимально автономными в кратчайшие сроки. Наилучшими образчиками правильного отношения к ученикам считаю киноленты «Мирный воин» с Ником Нолти, «Инстинкт» с Энтони Хопкинсом, «Поединок» с Джеймсом Франком и «Человек без лица» с Мэлом Гибсоном.
По характеру я достаточно озорной учитель, обладаю несколько экстремальным чувством юмора и довольно-таки прямолинеен. Это не может не импонировать детям, с которыми я на переменах иногда стою на руках или бегаю наперегонки. Иногда я встречаю своих бывших учеников, и мы покатываемся от хохота, вспоминая их и мои шалости-дерзости. Я обожаю Раневскую, уважаю Гурченко и люблю Сергея Супонева. Дети нутром чуют, что я их не использую, и потому снисходительны к моему острому языку и уважают за бесхитростное отношение. Так я вижу ситуацию изнутри, но окончательное слово всегда за учащимися.
- Об аудиозаписи… Почему с ребятами состоялся такой разговор? Что ему предшествовало? Какие цели вы преследовали и почему выбрали такую форму общения?
- Взрыву предшествовал случай. Я заскочил после работы в находящийся рядом со школой Säästumarket. Вдруг ко мне подошли три девочки, одна из которых выпалила: «Почему вы не защищаете мою младшую сестру?». Я, который как Бэтмен на протяжении семи месяцев только это в классе и делал, снова округлил глаза. Выяснилось, что речь идет об одной из самых ласковых и немного задержавшихся в детстве учениц из моего класса. Недавно ее бросила мама, и теперь отец самостоятельно тянет на своих плечах ее и еще двоих детей. Претензия же старшей сестры заключалась в том, что те же самые девочки, которые по осени мешали другим учиться из-за своих проблем с поведением, по весне начали терроризировать корпулентную одноклассницу в закрытой группе мобильного приложения Viber. В результате троллинга девочка стала терять интерес к жизни и неловко обороняться.
По словам старшей сестры, травлю спровоцировала девочка, которая по осени сама делала прилюдные заявления суицидального характера. У меня же перед глазами сразу возникла картинка, как я, который и так уже побывал на нескольких депрессивных похоронах в своей жизни, буду вынужден на очередной печальной церемонии объяснять родственникам и репортерам, почему не уберег 10-летнего ребенка от чужой глупости и что я вообще за нерадивый классный руководитель такой. Выбор был между этой возможной перспективой и перспективой быть облаянным за гневное и мощное вмешательство в ситуацию. Я за секунду предпочел второе, побежал домой, зашел в э-школу и составил официальный SOS под названием «Троллинг» нижеследующего содержания:
До меня сегодня дошел слух, что девочки, с которыми были проблемы в самом начале года, по весне снова активизировали свою «дедовщину». А именно, в мессенджере Viber устроили травлю одноклассницы. Самое «прикольное», что в созданной в сети группе была девчонка, мама которой жаловалась мне еще совсем недавно, что «жертвой» была ее дочь. Другими словами, вчерашняя жертва, чтобы понравиться агрессоршам, помогла переключить их внимание на новую жертву. Ей помогла подлить масла в огонь бывшая подруга новой жертвы, которая за 1 учебный год успела 100 раз рассориться и 100 раз с нею помириться. Настоятельно прошу родителей угомонить своих чад хотя бы при помощи домашней беседы. Второй пункт – переключите, пожалуйста, внимание детей с гаджетов на чтение любой литературы. Кстати, агрессоры-парни в нашем классе имеют проблемы только с агрессорами-девочками. Видать, подобное притягивает подобное. Дети не понимают, что все, что они пишут в чатах, оставляет след, который не стираем. До конца учебного года надо как-то дожить, чтобы никто с крыши «Сангара» снова не скинулся. Прямее уже и сказать невозможно. Как я уже говорил ранее (причем несколько раз), если таки скинется, я заставлю по сути убийцу произнести на траурной церемонии при всех торжественную речь в память о нелюбимой ею однокласснице, плюс потребую ответить на все вопросы журналистов «Актуальной камеры». «Прихлебал» агрессора попрошу встать на фоне, чтобы тоже навсегда войти в историю.
Меня взорвало то, что поутихшее было к концу февраля физическое насилие просто «переехало» в недосягаемую для меня виртуальную реальность, над которой у меня не было контроля. К тому же, постоянные проблемы с поведением отнимали у меня кучу времени и не давали развивать детей для будущих олимпиад по эстонскому. На следующий же день я решил, что твердое пресечение сетевого буллинга – вопрос, быть может, жизненной важности, а объяснение разницы между падежами omastav и osastav на этом фоне – вопрос важности тысячастепенной.
Заводиться я начал медленно, но каскадно. Предполагаю, что мама замешанной в травле девочки, прочитав сообщение в э-школе, не на шутку испугалась и подсунула дочке диктофон. Славно, что подсунула! В противном случае этот нарыв насилия в классе никогда бы не вскрылся и к концу школы жертвы агрессоров превратились бы в окончательно пришибленных людей, проклинающих одноклассников и не защищавших их учителей и родителей.
Я не знаю, почему я перешел именно на мат. Скорее всего, потому, что в кризисный момент он наиболее убедителен и выводит из спячки максимально быстро. А еще крепкие словечки – это заменитель физической агрессии на вербальную. По мне так лучше иметь яйца и «прославиться» ради предотвращения беды, нежели газеты написали бы обо мне, что «из-за малодушного попустительства семь месяцев чесавшего яйца педагога произошло непоправимое». А еще я зимой отобрал у парня из другого четвертого класса керамбит, которым тот размахивал перед спортивными соревнованиями. Я что, и вправду не должен был этого делать? А если какой-нибудь хитрец отобрал бы у него этот нож, пырнул им своего недруга да и подкинул бы обратно владельцу? Родители разве не благодарны мне за то, что возможно я предотвратил попадание гимназии Аннелинна в объективы телекамер, как это было совсем недавно с одной из вильяндиских школ?
- Не считаете ли вы, что в некоторых моментах перегнули палку, были излишне грубы и эмоциональны? Жалеете ли о чем-нибудь?
- Я и вправду вышел из себя. Каюсь за несдержанность и рельефность выражений, за нанесенный репутации класса и школы урон. Наверно, когда я однажды подустану от траты сил на других вместо инвестирования в себя, я попрошу Всевышнего сделать меня в следующей жизни пофигистом без эмпатии, обслуживающим исключительно собственные интересы.
Жалею, что куда бы мы с ребятами не приходили – в Тартуский Дом природы, Музей ТУ или научный центр АННАА – одним и тем же ученикам совершенно непредвзятые люди делали одни и те же замечания. Последний раз их отчитал фотограф, пришедший в школу запечатлевать все классы.
Жалею, что первоначальной статьей «второй мамы класса», почти прописавшейся в школе и ходящей вместо полноценной работы «на все мероприятия для детей», дан совершенно неправильный сигнал как ее сыну, так и всем распоясавшимся ученикам. Во-первых, им невдомек, что запись на диктофон без предупреждения приравнивается к незаконной слежке. Во-вторых, вместо напряженной учебы школьники будут теперь что – включать диктофоны, бегать по редакциям газет и жаловаться на учителей по поводу и без? Когда я работал журналистом и ко мне прибежали студенты одного из столичных училищ, я выслушал их претензии к строгой преподавательнице, показал вот этот видеоклип и отправил их в библиотеку. Судя по тому, что назад горемыки не вернулись, что-то они да поняли.
По моему мнению, истинная причина бунта возглавляющей родительский комитет 4д Елены заключается в том, что совсем скоро она может потерять свою власть над классом. Тогда ее сына ничто не будет прикрывать и придется начать честно отрабатывать свои четверки и пятерки, к которым мама весьма неравнодушна. Кикбоксер, державший в страхе многих ребят в классе, может быть скинут с трона, если большинство родителей осмелеют и примут такое решение. Если не примут, 1 сентября террор, скорее всего, продолжится, чего родители и побаиваются. В ходе бесед по развитию ребята называли в качестве одного из основных агрессоров класса именно сына Елены. 2 апреля она предложила родителям встретиться в торговом центре Eeden, родители инициативу не поддержали и, по их данным, «вторая мама класса» заметно поскромнела в закрытой группе Facebook.
- Были ли, на ваш взгляд, другие способы защитить ребят от нападок одноклассников?
- В последний рабочий день в школе я случайно встретился в коридоре с мамой одного из моих учеников. Она подтвердила, что среди более 300 пропущенных ее сыном сообщений в закрытой группе Viber’а были чудовищные нападки на девочку, которая в ответ писала, что она полная, никто не хочет с ней дружить и никому она больше не нужна.
Скажу честно, больше всего я устал от отражения нападений на умного пацана с особенностями развития. В душе я бы хотел, чтобы все издевательства в его адрес вернулись основному обидчику с «особенностями воспитания». Совсем чудесно было бы, если родители осмелились высказать все свое накопившееся за годы раздражение в адрес неуправляемых детей и их мам. Умному парню реально нужна помощь, особенно на уроках физкультуры, когда закон джунглей всегда рискует сработать на полную катушку.
Сам же я не любитель перекидывать проблемы на логопедов, соцпедагогов и администрацию. Проходя мимо кабинета завучей, я то и дело видел бесконечные воспитательные беседы педагогов с проблемными детьми и их родителями. Я был семь месяцев капитаном корабля под названием 4д, и мне платили зарплату именно за то, чтобы я решал проблемы матросов самостоятельно.
- Правда ли, что из другого учебного заведения (по нашим данным – Виймсиская школа) вы ушли также из-за мата в адрес учеников?
- Да, это правда, но лишь наполовину. Быть может, я бы до сих пор работал в той современной школе, если бы проблемная девочка, которую воспитывал один только отец, из урока в урок хамски не играла на моих нервах. Я очень хорошо помню, что происходило после срыва, потому что от гнева у меня тогда впервые в жизни поплыл под ногами пол и начались спазмы в груди. Вторая же половина правды заключается в том, что вместо мата дрожали стены школы, то есть я напугал всех неимоверными децибелами. Мат в эстонском языке бледнее мата русского и потому в стрессовых ситуациях на ум он не приходит.
- Какие выводы вы сделали из произошедшего?
На протяжении последних лет 20 мне уже достаточно многие люди намекали или говорили открытым текстом, что я не прохожу один и тот же урок – до меня все никак не доходит, что нежизнеспособные и/или проблемные дети рождаются, чтобы за что-то страдали их родственники, что кому суждено быть ограбленным, будет ограблен и что, Жан, не надо вмешиваться в замысел мироздания – сам по зубам и получишь.
Мне звонят мамы и слегка опровергают этот дарвинистский подход – говорят, что, по мнению девочек, мой разнос был груб, но справедлив, и никто на меня зла не держит. Также мне звонят и пишут бывшие ученики и студенты, подтрунивают над «Ыпетая Жаном» и поддерживают, несмотря на мои волюнтаристские замашки.
По-настоящему радует меня то, что побывавшие в моих руках школьники и студенты стали отличными педагогами и лидерами общественного мнения, попали на работу в министерства и ведомства, возглавили частные предприятия и даже телеканал. Импульсом для их развития стала в том числе боль, которую я причинял им осознанно и не очень. Любые перемены сопровождаются болью. Если ты ее не чувствуешь, значит ничего не изменилось. Надеюсь, большинство моих экс-учеников нутром чуют, что я не способствовал их умственной деградации.
Считаю, что ни один из моих недавних учеников не должен стать «лугандоном» и ни один не смеет приложить руку к превращению своего класса в «мини-Домбабве»! Лишь учеба уберегает от превращения в «мизулиных» и «поклонских», а также от нескончаемых обвинений эстонцев в якобы обыдлении местных «тибл» и создании для них «стеклянных потолков».