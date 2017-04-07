Оказавшийся в центре скандала учитель: я вышел из себя, но лучше иметь яйца и «прославиться» ради предотвращения беды

- Насколько вам сложно было работать с детьми?

- В апреле прошлого года, когда я впервые переступил порог этого класса, у меня, довольно-таки «тефлонового» 43-летнего человека, открылся рот: какая-то девочка исподтишка показывала парню с умными глазами средний палец, а тот почему-то конвульсивно дрожал и включал такой «ультразвук», которому позавидовал бы Витас. В первый рабочий день, чтобы по незнанию не наломать дров, я не пошел, а вприпрыжку побежал за помощью к школьным специалистам. Уже к концу прошлого учебного года я понимал, что впервые в жизни столкнулся с такими вещами, как нарушения аутистического спектра и синдром дефицита внимания. Три летних месяца я потратил на чтение спецлитературы, чтобы к 1 сентября хотя бы на уровне теории понимать проблемы детей с особенностями развития. Первое, что я сделал в начале учебного года, - это встретился в одно из воскресений с родителями самой проблемной девочки и не попросил, а потребовал перевести ее в маленький класс. Благодаря спецпедагогам и администрации одна ученица была спасена.

Что началось потом, страшновато вспоминать. Я стал узнавать, что в моем классе за три года сменилось уже несколько руководителей. На меня стали выливаться факты из агрессивного прошлого класса, объяснявшие агрессивное же настоящее. Дети и родители не скрывали, что миром в классе не пахло с самого начала. В максимальный столбняк я впал, когда в сентябре девочка на уроке беспричинно засунула голову в рюкзак, посидела так в духоте минуту, потом вытащила голову, вцепилась зубами в тяжелый стул и попыталась поднять его шеей. В День учителя мама девочки прибежала за 15 минут до концерта в школу и сообщила, что в раздевалке ее дочку поколотила уже другая агрессивная девочка. Попросил оправданно взбешенную маму немедленно обратиться в письменном виде к соцпедагогу. За инцидентом последовали эмоциональные и продолжительные звонки недовольных родителей. Я разруливал конфликты терпеливо, с соцпедагогами и без.

Палитра беспредела в слегка напоминавшем тогда тюрьму классе была представлена максимально широко – девочки пинали мальчиков, мальчики – девочек, мальчики – мальчиков и девочки – девочек. Стонали все: дети, родители и учителя. До середины декабря приходилось терзать спецпедагогов по полной программе, потому что я не умел на 100 процентов правильно обращаться с проблемными детьми, но очень хотел уметь. Вершиной агрессии в первом полугодии стал инцидент, когда кикбоксер – красавчик №1 класса – зажал руку одной из самых мирных девочек в классе так, что та на время просто отнялась. Смелая девчонка сама (!) обратилась в полицию, а после нее это сделала еще и мама. Разбирательства с привлечением сотрудников из молодежной полиции продолжились с самого первого учебного дня нового года – с 9 января. После воспитательной беседы веселый пацан пришел на мой урок физкультуры и добил всего одной фразой: «Жан, я звезда, потому что ко мне приезжали на машине с… мигалками! Та-ак кру-уто!».