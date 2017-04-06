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Владельцу легендарного паба резко стало плохо в аэропорту, спасти его жизнь не удалось

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

В прошлое воскресенье внезапно скончался основатель и владелец популярного тартуского паба 6Teist Kannu Мике Лыхмус (44), сообщает Tartu Postimees.

Как сообщил Tartu Postimees старший брат Мике Лыхмуса Мати, Мике возвращался в Эстонию из Пуэрто-Рико. Во время пересадки в Швеции ему стало плохо, несмотря на действия врачей, спасти его не удалось.

"У него еще несколько лет назад была проблема с поджелудочной железой, он тогда месяц лежал в больнице. Теперь была та же проблема. Точный диагноз я не знаю. В аэропорту резко стало плохо, ему сделали несколько операций, но спасти его не удалось", - сказал Мати Лыхмус.

По шведским законам тело Лыхмуса еще две недели будет находиться в Швеции. "Только после того, как Швеция выдаст официальное свидетельство о смерти, тело можно будет перевезти в Эстонию", - продолжил Мати. Когда состоятся похороны его брата в Тарту, он сказать пока не может.

Мике Лыхмусу принадлежит пиццерия Papa Carlos и паб 6Teist Kannu. По словам Мати Лыхмуса, они продолжат работать и далее.

Кроме пиццерии и паба Мике Лыхмусу принадлежал находящийся под рестораном Barclay рыбный ресторан Neljapäev и действовавший еще недавно на Ратушной площади ресторан Kapriis.

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