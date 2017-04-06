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Правительство поддержало сокращение периода электронного голосования

BNS
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Предварительное голосование. | ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Правительство поддержало инициированный фракциями Центристской партии, Социал-демократической партии и Союза Отечества и Res Publica в Рийгикогу проект поправки к закону о выборах европарламента и другим законам, которая сокращает период электронного голосования.

Законопроект унифицирует сроки голосования в интернете и на избирательном участке в рамках предварительного голосования, до сих пор последний из этих сроков был короче.

Согласно действующему закону, предварительное голосование проходит с шестого по четвертый день до дня выборов. Электронное голосование проходит с десятого по четвертый день до дня выборов, на определенном главой уездной избирательной комиссии избирательном участке можно проголосовать с десятого по седьмой день до дня выборов.

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