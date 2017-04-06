Правительство поддержало сокращение периода электронного голосования

Законопроект унифицирует сроки голосования в интернете и на избирательном участке в рамках предварительного голосования, до сих пор последний из этих сроков был короче.

Согласно действующему закону, предварительное голосование проходит с шестого по четвертый день до дня выборов. Электронное голосование проходит с десятого по четвертый день до дня выборов, на определенном главой уездной избирательной комиссии избирательном участке можно проголосовать с десятого по седьмой день до дня выборов.