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Фото читателя: вот что бывает, когда пытаешься подрезать автобус

Rus.Postimees.ee
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Авария на Нарвском шоссе. | ФОТО: Фото читателя.

Сегодня в районе 11.30 в центре Таллинна на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Пронкси столкнулись легковой автомобиль и автобус.

Как сообщил читатель Rus.Postimees, приславший фото с места ДТП, столкнулись городской автобус №60 и легковой автомобиль Škoda.

По словам читателя, легковой автомобиль попытался подрезать автобус. Подробности происшествия выясняются.

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