Фото читателя: вот что бывает, когда пытаешься подрезать автобус

Фото читателя: вот что бывает, когда пытаешься подрезать автобусRus.Postimees.eeПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕКОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ 6 апреля 2017 г., 12:22Авария на Нарвском шоссе. | ФОТО: Фото читателя.Сегодня в районе 11.30 в центре Таллинна на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Пронкси столкнулись легковой автомобиль и автобус.Как сообщил читатель Rus.Postimees, приславший фото с места ДТП, столкнулись городской автобус №60 и легковой автомобиль Škoda.По словам читателя, легковой автомобиль попытался подрезать автобус. Подробности происшествия выясняются.авария автобус дтп таллиннПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕ ПОДЕЛИТЬСЯ В ТВИТТЕРЕ ОТПРАВИТЬ ПО Э-ПОЧТЕ