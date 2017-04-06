Как сделать квартиру больше, не увеличивая ее площадь

Избавьтесь от лишнего

Потратьте время и пересмотрите все свои вещи, начиная от одежды, заканчивая кухонной утварью. Выбросьте или отдайте на благотворительность то, чем вы не пользуетесь. Сразу станет легче дышать, увидите!

Не покупайте громоздкую мебель

Если вас неодолимо влечет к себе гигантский угловой диван, хорошенько подумайте перед его покупкой. Только представьте себе, сколько места в комнате он займет! Постарайтесь выбирать многофункциональную мебель небольшого размера.

Фото: www.flickr.com

Полюбите зеркала

Зеркало - один из самых простых, дешевых и эффективных способов визуально увеличить площадь комнаты. Вместо настенных зеркал можно использовать мебель с зеркальной поверхностью. Зеркала по хорошей цене часто продаются в магазинах товаров повторного использования.

Переставьте мебель

Правильная расстановка мебели тоже помогает зрительно увеличить комнату. Прежде чем заняться перестановкой, набросайте несколько вариантов на бумаге. Постарайтесь самые крупные предметы мебели разместить вдоль стен. Заполняйте углы, оставляя свободным центр комнаты.

Фото: www.flickr.com

Забудьте о темных красках

Темные краски можны и эффектны, но они уменьшают пространство. Стены не обязательно должны быть белыми, но пусть они будут светлыми. Чтобы в комнату попадало больше дневного света, замените тяжелые темные портьеры светлыми прозрачными шторами.

Источник: Popsugar