Петербургского террориста могли использовать как живую бомбу без его ведома

"Множество фактов свидетельствует о том, что предполагаемый террорист-смертник, скорее всего, не собирался подрываться, а должен был заложить бомбы в двух местах в метро и скрыться. Но сообщники решили по-своему и использовали его, что называется, "в темную", - сказал собеседник "Интерфакса".

По его словам, план действий преступников заключался, возможно, в том, что Джалилов оставляет одно взрывное устройство на станции, и оно приводится в действие после того, взрывается вторая бомба, которую предполагалось оставить в вагоне поезда.

Цветы около станции метро. / Dmitri Lovetsky/AP

"Расчет на то, что после взрыва в поезде паника охватит пассажиров на всех станциях, в том числе и на той, где было оставлено первое самодельное взрывное устройство, и количество жертв возрастет кратно", - отметил собеседник агентства.

Анализ имеющейся информации, полагает он, не дает оснований видеть в Джалилове классического террориста-смертника.

"Его поведение в последний период, а также то, что сторонником радикального ислама он стал лишь некоторое время назад, не укладывается в сценарий со смертником. Эту категорию людей готовят специально и долго", - подчеркнул собеседник агентства.

Корридор ведущий к квартире, которую снимал предпологаемый террорист. Denis Pinchuk / STAFF/REUTERS

"Не исключено, что его задание было в изготовлении самодельных бомб и их закладка в местах массового скопления людей. Взрывные устройства должны были быть приведены в действие дистанционно с помощью звонка с мобильного телефона", - отметил эксперт.

Предполагаемые сообщники задержаны

В Петербурге задержаны предполагаемые сообщники Акбаржона Джалилова, совершившего теракт в метро 3 апреля. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

"На Товарищеском проспекте Санкт-Петербурга рано утром в четверг были задержаны три человека. В настоящее время проверяются их связи с Джалиловым", - сказал "Интерфаксу" собеседник.

Информацию о задержании нескольких человек "Интерфаксу" подтвердили жильцы дома на Товарищеском проспекте 22. По их словам, ночью силовики проводили спецоперацию, в результате которой в результате которой из одной из квартир были выведены в наручниках три уроженца Средней Азии.

Люди держат свечи в память о погибших. STRINGER/REUTERS

Источник сообщил также, что по месту жительства предполагаемых соучастников теракта обнаружены элементы взрывного устройства, аналогичные бомбе, сработавшей в подземке 3 апреля.

В свою очередь, официальный представитель Следственного комитета (СКР) Светлана Петренко сообщила, что следствие по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга установило нескольких пособников Джалилова.

"Установлено несколько граждан среднеазиатских республик, которые контактировали с Джалиловым. В ходе обысков в квартире, где проживали эти лица, обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, все они изъяты и направлены на исследование", - сказала Петренко "Интерфаксу".