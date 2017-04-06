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Ученик-эстонец, которого в Финляндии оскорблял учитель, получил компенсацию в размере 2000 евро

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Rus.Postimees.ee
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Школа. Иллюстративное фото. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Финский образовательный концерн Omnia заплатил за оскорбительное поведение учителя ученику-эстонцу компенсацию в размере 2000 евро.

Учитель в Эспоо оскорблял во время урока эстонцев, критикуя их черты характера, пишет Helsingin Sanomat.

Образовательное объединение Omnia сочло, что поведение учителя недопустимо, и назначило ему дисциплинарное наказание. Этот случай также прокомментировал уполномоченный по вопросам равноправия, который счел, что Omnia следует заплатить ученику за моральный ущерб 2000 евро.

По словам уполномоченного по вопросам равноправия Кирси Пимия, речь шла о нарушении антидискриминационного закона. Она отметила, что в обязанность школ входит обеспечить, чтобы там не было притеснений и других проявлений дискриминации.

«Это был особый случай, когда ученика дискриминировал учитель. Он использовал оскорбительные выражения в присутствии других учеников, что особенно унизительно. Нападки - это то, что касается не только жертвы. Если такое происходит, учебное заведение обязано решительно продемонстрировать, что такая деятельность недопустима», - сказала она.

Глава Omnia Сампо Сухко сказал, что они серьезно относятся к произошедшему. Также он выразил надежду, что инцидент станет для всех необходимым уроком.

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