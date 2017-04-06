Ратас осудил коррупцию на Украине

«Коррупция остается серьезным препятствием проведению реформ и вредит вашему имиджу в Европейском союзе, это ослабляет бизнес-климат, препятствует иностранным инвестициям», - передает информагентство «Интерфакс» слова Ратаса с Киевского форума по безопасности.

По словам Ратаса, властям Украины необходимо активнее сотрудничать с неправительственными общественными организациями в вопросе борьбы с коррупцией.

В конце марта президент Украины Петр Порошенко подписал касающиеся борьбы с коррупцией поправки к законодательству, которые критики рассматривают как намерение решительнее контролировать деятельность активистов и гражданских организаций, разоблачающих коррупцию среди госслужащих и политиков.

В четверг Ратас находится в Киеве с однодневным рабочим визитом, в рамках которого он планирует вместе с коллегами из Латвии и Литвы встретиться с премьер-министром Украины.

Премьер-министры Эстонии, Латвии, Литвы и Украины дадут совместную пресс-конференцию и сделают совместное заявление, сообщил BNS пресс-секретарь правительства.

Ратас проведет двухсторонние встречи с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.