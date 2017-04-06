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Чешский бордель получил финансирование из фондов Евросоюза

Rus.Postimees.ee
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Иллюстративное фото. | ФОТО: Koen van Weel/AFP/Scanpix

Еврокомиссия начала расследование после появления информации о чешском борделе, который, вероятно, получил финансирование из фондов Евросоюза. Об этом пишет Postimees со ссылкой на Politico.

Деньги Евросоюза были использованы для реставрации здания на германско-чешской границе, в котором теперь организован бордель, сообщает немецкое телерадиовещание MDR.

По данным MDR, из фондов ЕС было выделено 40 000 евро. Владелец заведения попросил о выделении средств для поддержки сельского туризма. Однако в действительности деньги налогоплательщиков пошли на ремонт публичного дома.

Как сообщается, случай расследует Еврокомиссия, владельца попросили вернуть деньги.

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