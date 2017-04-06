Чешский бордель получил финансирование из фондов Евросоюза
6 апреля 2017 г., 13:36
Еврокомиссия начала расследование после появления информации о чешском борделе, который, вероятно, получил финансирование из фондов Евросоюза. Об этом пишет Postimees со ссылкой на Politico.
Деньги Евросоюза были использованы для реставрации здания на германско-чешской границе, в котором теперь организован бордель, сообщает немецкое телерадиовещание MDR.
По данным MDR, из фондов ЕС было выделено 40 000 евро. Владелец заведения попросил о выделении средств для поддержки сельского туризма. Однако в действительности деньги налогоплательщиков пошли на ремонт публичного дома.
Как сообщается, случай расследует Еврокомиссия, владельца попросили вернуть деньги.