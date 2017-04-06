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Турция заявила о применении режимом Асада химоружия

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Uncredited/AP

Применение химического оружия в провинции Идлиб в Сирии подтверждено результатами аутопсии трех жертв атаки, сообщает в четверг турецкое агентство Anadolu со ссылкой на министерство юстиции Турции.

При этом в Анкаре настаивают, что атаку совершили сирийские правительственные войска, сообщает Интерфакс.

"В настоящее время завершена экспертиза с участием представителей Всемирной организации здравоохранения и Организации по запрещению химического оружия. По итогам экспертизы доказан факт применения режимом (президента Сирии Башара Асада - ИФ) химического оружия", - отметил глава Минюста Турции Бекир Боздаг.

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек.

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