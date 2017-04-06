Эко-тренд в интерьере 2017-2018: спасите дерево!

Эко-дерево — это имитация внешнего вида и фактуры натуральной древесины другими материалами. Поверьте, имитировать поверхность дерева можно очень реалистично, рассказывает Diy.ru.
Создавая имитацию, можно придать поверхности легкий блеск, перламутровые переливы, интересный необычный цвет. Часто материал, хорошо имитирующий дерево, оказывается куда более практичным.
Вот пять идей, где взять искусственное дерево: дочитайте до конца!
1. Вместо дерева... дерево
Да, вот так очевидно. Ведь действительно проще использовать для мебели и строительства распространенную лиственницу или недорогую сосну, чем дорогую редкую древесину.
2. Шпон и ламинации
Да, шпон — это тоже натуральное дерево, но здесь используется минимальное количество древесины, часто это листы толщиной с тонкую бумагу, а сами изделия делаются из других материалов, часто вторично переработанных. Выглядит так же красиво, а природе вредит минимально.
3. Художественная роспись
Высший пилотаж. Выкрасить любую поверхность под дерево для художника-декоратора не составит труда.
Фото: diy.ru
По сути это уже не покраска стены или мебели, а настоящая живопись, просто эта живопись изображает структуру дерева со всеми красивыми прожилками и сколами.
4. Обои, плитка и не только
А может быть и не нужно изобретать велосипед: на рынке уже существует множество материалов, воссоздающих вид дерева. Например, можно подобрать пластиковые панели, которые идеально заменяют в интерьере обработанные доски дорогих пород. Современные обои настолько реалистичны, что иногда их сложно отличить от стен, обшитых деревом, а плитка "под паркет" на кухне и в ванной давно стала любимым решением для практичных и немножко ленивых людей.
5. Декоративная штукатурка «под дерево»
А уж с помощью штукатурки можно воссоздать практически любую деревянную поверхность: гладкого лакированного дерева, состаренного, грубо обтесанного, крашенного, растрескавшегося.
Фото: diy.ru
При этом для некоторых простых эффектов даже не понадобится мастер — есть ряд штукатурок, нанести которые может любой с помощью специальных инструментов.
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