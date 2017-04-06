Эко-тренд в интерьере 2017-2018: спасите дерево!

Создавая имитацию, можно придать поверхности легкий блеск, перламутровые переливы, интересный необычный цвет. Часто материал, хорошо имитирующий дерево, оказывается куда более практичным.

Вот пять идей, где взять искусственное дерево: дочитайте до конца!

1. Вместо дерева... дерево

Да, вот так очевидно. Ведь действительно проще использовать для мебели и строительства распространенную лиственницу или недорогую сосну, чем дорогую редкую древесину.

2. Шпон и ламинации

Да, шпон — это тоже натуральное дерево, но здесь используется минимальное количество древесины, часто это листы толщиной с тонкую бумагу, а сами изделия делаются из других материалов, часто вторично переработанных. Выглядит так же красиво, а природе вредит минимально.

3. Художественная роспись

Высший пилотаж. Выкрасить любую поверхность под дерево для художника-декоратора не составит труда.

Фото: diy.ru

По сути это уже не покраска стены или мебели, а настоящая живопись, просто эта живопись изображает структуру дерева со всеми красивыми прожилками и сколами.

4. Обои, плитка и не только

А может быть и не нужно изобретать велосипед: на рынке уже существует множество материалов, воссоздающих вид дерева. Например, можно подобрать пластиковые панели, которые идеально заменяют в интерьере обработанные доски дорогих пород. Современные обои настолько реалистичны, что иногда их сложно отличить от стен, обшитых деревом, а плитка "под паркет" на кухне и в ванной давно стала любимым решением для практичных и немножко ленивых людей.

5. Декоративная штукатурка «под дерево»

А уж с помощью штукатурки можно воссоздать практически любую деревянную поверхность: гладкого лакированного дерева, состаренного, грубо обтесанного, крашенного, растрескавшегося.

Фото: diy.ru

При этом для некоторых простых эффектов даже не понадобится мастер — есть ряд штукатурок, нанести которые может любой с помощью специальных инструментов.

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