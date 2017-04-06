Галерея: химическая атака застала жителей города спящими

Утром в 6:30, когда большинство жителей еще спали, по центру города был нанесен авиаудар, после чего в воздухе стал распространяться ядовитый газ.

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Многие умерли от удушения ядовитым веществом. По словам медиков из Врачей без границ, все симптомы жертв указывали на отравление зарином или похожим ядом.

Через пять минут после первого авиаудара были нанесены еще три, однако после них сообщений о газе не поступало.

AMMAR ABDULLAH/REUTERS/SCANPIX

Предположительно, воздушный налет осуществили сирийские правительственные войска и союзники режима Асада, которые неоднократно бомбили город повстанцев. Россия отрицает, что ее военные самолеты находились в этом регионе.

"Я не видел ничего подобного. Это невозможно описать", - цитирует CNN слова врача Фареса аль-Юнди, который принимал жертв атаки в больнице.

AMMAR ABDULLAH/REUTERS

По оценке аль-Юнди, в больницу доставили до 500 человек, из-за огромного количества раненых их разложили на полу и в коридорах.

"Я буду помнить об этом до конца жизни", - говорит врач.

Журналист Хади аль-Абдулла был на месте событий спустя два часа после атаки. Он рассказал, что на месте почувствовал слабость, у него ухудшилось зрение и разболелась голова - типичные симптомы действия газа, нарушающего нормальную функцию нервов.

По словам Абдуллы, жители поначалу не знали о ядовитом газе, и многие из тех, кто оказывал помощь сами пострадали от ядовитого облака - в том числе и члены сирийских "Белых касок", которых самих нужно было спасать.

AMMAR ABDULLAH/REUTERS

Более 30 пострадавших доставили на лечение в Турцию.

Спустя четыре часа после атаки бомбардировщики нацелились на установленный в спешке центр врачебной помощи и больницу Ал-Рама, которые, по словам представителей здравоохранения в Идлибе, вновь подверглись авианалету.

AMMAR ABDULLAH/REUTERS

Пострадавшие, которых доставили в больницу на границе с Сирией и Турцией, вспоминают, что видели, как самолет сбросил химические бомбы.

13-летний Мазин Юсиф рассказал CNN, что увидел, как его дедушка упал перед домом. Подросток выбежал, чтобы ему помочь. "Мне стало плохо и я потерял сознание. Очнулся я голым на больничной койке", - вспоминает Юсиф.

STR/AP/SCANPIX

31-летний Ахмед Абдель Рахим также стал очевидцем атаки: "Я был у себя дома. Были проблемы с дыханием, но теперь мне уже лучше. Когда меня привезли в больницу, меня вырвало. Не знаю, жива ли моя семья. Я ничего не знаю".

Абдул Хамид аль-Юсеф сквозь слезы говорит, что из-за атаки погибли 25 членов его семьи: "Мои братья, их дети и племянники. Всего 25 членов моей семьи приняли мученическую смерть".

Абдул Хамид аль-Юсеф со своими погибшими детьми. STR/AP/SCANPIX

По имеющимся на текущий момент данным, во вторник в сирийской провинции Идлиб на территории повстанцев в городе Хан-Шейхун в результате химической атаки погибли 86 человек, включая десятки детей. Пострадали более ста человек.

В Турцию на лечение вывезли 32 пострадавших, трое из них скончались в больнице.