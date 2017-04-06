Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Сахарный налог может создать очень странную ситуацию

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Лимонад. | ФОТО: Scanpix

Государство планирует ввести так называемый сахарный налог, который приведет к очень странной ситуации: налогом не будут облагаться даже очень сладкие йогурты, но он угрожает натуральным сокам. Все дело в том, что йогурт – это продукт, а сок – напиток.

Вице-канцлер министерства финансов Дмитрий Егоров отметил, что налога не удастся избежать молочным напиткам, но, например, от него будет избавлен сладкий кефир и йогурт. При этом сахара в них не меньше, сообщает Postimees.ee.

«Это сложная ситуация», - соглашается вице-канцлер, отмечая, что йогурты и кефиры с точки зрения Налогово- таможенного департамента являются продуктами, а не напитками.

«Мы проанализировали соки (в том числе не содержащие добавленных сахаров) и мы не видим ни одной причины, по которой их нельзя считает замещающим напитком для прохладительных напитков», - отмечает он.

По его словам, если этого не сделать, то Европейская комиссия может заявить, что Эстония благоприятствует производителям соков и наказывает производителей прохладительных напитков, нарушая таким образом принцип честной конкуренции.

Наверх