Сахарный налог может создать очень странную ситуацию

Вице-канцлер министерства финансов Дмитрий Егоров отметил, что налога не удастся избежать молочным напиткам, но, например, от него будет избавлен сладкий кефир и йогурт. При этом сахара в них не меньше, сообщает Postimees.ee.

«Это сложная ситуация», - соглашается вице-канцлер, отмечая, что йогурты и кефиры с точки зрения Налогово- таможенного департамента являются продуктами, а не напитками.

«Мы проанализировали соки (в том числе не содержащие добавленных сахаров) и мы не видим ни одной причины, по которой их нельзя считает замещающим напитком для прохладительных напитков», - отмечает он.

По его словам, если этого не сделать, то Европейская комиссия может заявить, что Эстония благоприятствует производителям соков и наказывает производителей прохладительных напитков, нарушая таким образом принцип честной конкуренции.