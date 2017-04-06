Галерея: Андрес Анвельт выбрал в Нарве подходящее место для колледжа Академии МВД

Ректор Академии МВД Катри Райк в начале сегодняшнего визита в Нарву сказала Rus.Postimees, что есть несколько адресов возможного размещения колледжа. Так, осмотрели Нарвский погранкордон на улице Тийги, бывшие здания Нарвского профучилища на улице Туру и Калда, незастроенный пустырь за Нарвским спортцентром, а также пустующее здание Нарвского колледжа Тартуского университета по ул. Пауля Кереса.

От министра все ждали, какой вариант он сочтет наиболее удачным. Как отметила ректор Катри Райк, ее слово тут не является самым важным, так как партнером выступает Департамент полиции и погранохраны, у которых есть свои нужды и предпочтения. «Этот проект должен учесть разные интересы, поэтому надо договариваться и поэтому мы сейчас все здесь», - отметила она.

Кроме того, что тоже отметила Райк, общежитие Нарвского колледжа Академии МВД станет домом и для отряда полиции быстрого реагирования: 25 спецназовцев сегодня проживают на погранкордоне на улице Тийги - по четыре человека в одной комнате, а с появлением нового жилья их число в Нарве приблизительно вырастет до полусотни.

В своем итоговом комментарии глава МВД Андрес Анвельт сказал Rus.Postimees, что самым оптимальным вариантом будет новое строительство на месте пустующего здания Нарвского колледжа Тартуского университета по ул. Пауля Кереса, 14. «Во-первых, это центр города. Во-вторых, близко находятся те объекты, где работают полицейские и пограничники», - прокомментировал министр свой выбор.

Анвельт сказал, что сегодня же передаст это мнение в Минфин. Ожидается, что окончательное решение примет кабинет министров в следующий четверг. «У нас будет выездное (в Сагади) заседание, посвященное бюджетной стратегии на следующий год и на следующие четыре года, в рамках которой данный проект, конечно, уже должен быть сделан», - заявил министр.

Строительство планируется вести в 2019 году. Объем инвестиций составит предположительно 12-13 миллионов евро. Касаемо внешнего вида Нарвского колледжа Академии МВД министр сообщил, что обязательно будет проведен архитектурный конкурс: «Здание обязательно должно будет понравиться местным людям».

Ректор академии Катри Райк тоже думает о завершении строительства в начале 2020 года. «У меня есть личный опыт строительства в городе Нарва», - напомнила бывший директор Нарвского колледжа Тартуского университета.

Планируется, что помещения нового колледжа составят приблизительно 5000 квадратных метров - это, для сравнения, примерно на 20 процентов больше, чем имеется в упомянутом Нарвском колледже Тартуского университета. В названную площадь включены и учебные классы, и общежитие на 160 мест, и спортивная база, и стрелковый тир, и, вероятно, плавательный бассейн. Бассейн, по плану, будет доступен для всех нарвитян.