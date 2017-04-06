Обозреватель Der Spiegel версии России: одна ложь и множество нестыковок

Российскому правительству понадобилось 24 часа для того, чтобы предоставить эту версию, "но объяснение представителя российского Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова имеет целый ряд нестыковок", отмечает журналист. Во-первых, он заявляет, что авиаудар был нанесен "между 11:30 и 12:30 по местному времени".

Однако это ложь: "По сообщениям свидетелей, он произошел в 6:30 по местному времени, и первые сообщения об этом в СМИ начали появляться около 9:00 утра по центральноевропейскому времени, то есть около 10:00 по сирийскому. К этому времени уже сообщалось о симптомах газового удушья у жертв".

Далее Конашенков утверждает, что авиация нанесла удар "по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники". "Но, если бы это был действительно крупный склад, там бы произошли взрывы и пожар, а на кадрах, опубликованных с места событий, всего этого нет", - указывает Зюдов.

Еще в одном утверждении российского представителя говорится о том, что "из этого крупного арсенала химическое оружие поставлялось в Ирак, и его применение террористами неоднократно подтверждалось международными организациями и официальными иракскими источниками".

"Однако, на кого ссылается Конашенков, непонятно, - продолжает автор. - Да, в прошлом группировка "Исламское государство"* неоднократно применяла в Ираке иприт, которые производит сама. (...) Но "Исламское государство"* не активно в городе и в близлежащей провинции. Даже напротив: повстанческий союз, контролирующий эту территорию, враждует с ИГИЛ, и крайне маловероятно, что "Исламское государство" могло снабжать джихадистов химоружием".

"В целом, российская версия произошедшего в Хан-Шейхуне полностью вписывается в известный шаблон: режим Башара Асада и его пособники в Москве будут опровергать, запутывать и представлять новые версии до тех пор, пока мировая общественность не засомневается, в какую версию верить. Через несколько месяцев истину установят, но она уже никому не будет интересна", - комментирует Зюдов.