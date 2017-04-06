Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Украина и страны Балтии призвали Россию освободить всех украинцев, которые незаконно удерживаются в РФ, в Донбассе и в Крыму

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Колонна войск в Крыму. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

Украина и страны Балтии призвали Россию освободить всех украинцев, которые незаконно удерживаются в РФ, в Донбассе и в Крыму. Они заявили о недопустимости отмены санкций против Москвы до восстановления целостности Украины, пишет DW.com.

Эстония, Латвия и Литва заверили премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в том, что они никогда не признают российской аннексии Крыма. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи глав правительств четырех стран в Киеве в четверг, 6 апреля.

Премьер-министры Латвии, Литвы и Эстонии Марис Кучинскис, Саулюс Сквярнялис и Юри Ратас выразили безоговорочную поддержку территориальной целостности Украины и осудили агрессию Москвы. Стороны подчеркнули, что санкции, введенные против России, должны оставаться в силе до полного выполнения Минских соглашений по урегулированию на востоке Украины и возвращения Крыма Украине.

Политические и дипломатические усилия по восстановлению территориальной целостности Украины должны продолжаться в интересах стабильности и безопасности всей Европы, подчеркивается в документе.

В совместном заявлении главы правительств четырех государств также призвали Россию освободить всех граждан Украины, которые незаконно удерживаются на ее территории, а также в аннексированном Крыму и на не подконтрольной Украине территории Донбасса.

Наверх