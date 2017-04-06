Украина и страны Балтии призвали Россию освободить всех украинцев, которые незаконно удерживаются в РФ, в Донбассе и в Крыму

Эстония, Латвия и Литва заверили премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в том, что они никогда не признают российской аннексии Крыма. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи глав правительств четырех стран в Киеве в четверг, 6 апреля.

Премьер-министры Латвии, Литвы и Эстонии Марис Кучинскис, Саулюс Сквярнялис и Юри Ратас выразили безоговорочную поддержку территориальной целостности Украины и осудили агрессию Москвы. Стороны подчеркнули, что санкции, введенные против России, должны оставаться в силе до полного выполнения Минских соглашений по урегулированию на востоке Украины и возвращения Крыма Украине.

Политические и дипломатические усилия по восстановлению территориальной целостности Украины должны продолжаться в интересах стабильности и безопасности всей Европы, подчеркивается в документе.

В совместном заявлении главы правительств четырех государств также призвали Россию освободить всех граждан Украины, которые незаконно удерживаются на ее территории, а также в аннексированном Крыму и на не подконтрольной Украине территории Донбасса.