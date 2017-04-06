Представитель Совета Федерации РФ: Россия хочет мирно сосуществовать со странами Балтии

«Со стороны России угрозы прибалтийским государствам не было, нет, и, я уверен, не будет», - передает информагентство «Интерфакс» ответ Озерова на вопрос представителя Эстонии на встрече с иностранными военными атташе в Совете Федерации в среду.

По словам Озерова, Россия хочет мирно сосуществовать с Балтийскими государствами и выстраивать экономические связи, которые были разрушены после распада Советского Союза.