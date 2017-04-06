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Представитель Совета Федерации РФ: Россия хочет мирно сосуществовать со странами Балтии

BNS
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Флаги стран Балтии. | ФОТО: Peeter Langovits

Россия не представляет угрозы для Балтийских государств и хочет мирных отношений с ними, заявил глава комитета российского Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

«Со стороны России угрозы прибалтийским государствам не было, нет, и, я уверен, не будет», - передает информагентство «Интерфакс» ответ Озерова на вопрос представителя Эстонии на встрече с иностранными военными атташе в Совете Федерации в среду.

По словам Озерова, Россия хочет мирно сосуществовать с Балтийскими государствами и выстраивать экономические связи, которые были разрушены после распада Советского Союза.

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