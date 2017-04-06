Картина дня: планы эстонского киллера сорвало SMS-сообщение, умер владелец легендарного паба и сахарный налог

Ученик-эстонец получил компенсацию в размере 2000 евро

Финский образовательный концерн Omnia заплатил за оскорбительное поведение учителя ученику-эстонцу компенсацию в размере 2000 евро. Читать далее...

Планы наемного убийцы сорвало SMS-сообщение

Эстонца Имре Аракаса, из-за преступной репутации постоянно находившегося под контролем полиции Европы, задержали в Ирландии во время подготовки заказного убийства. Читать далее...

В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв

Взрыв произошел в центре Ростова-на-Дону, пострадал один человек. Читать далее...

У таллиннки с шеи сорвали золотую цепочку

Жительница Таллинна Алла Н. очень дорожила золотой цепочкой с крестиком, которую получила в подарок от мужчины. Ее ужасу не было предела, когда летом 2013 года средь бела дня в троллейбусе с ее шеи сорвали это украшение. Читать далее...

Яна Тоом ответила Марко Михкельсону

Евродепутат Яна Тоом ответила в социальной сети Facebook на вопрос председателя парламентской комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона. Читать далее...

Сахарный налог может создать очень странную ситуацию

Государство планирует ввести так называемый сахарный налог, который приведет к очень странной ситуации: налогом не будут облагаться даже очень сладкие йогурты, но он угрожает натуральным сокам. Все дело в том, что йогурт – это продукт, а сок – напиток. Читать далее...

Житель Эстонии признался в шпионаже

В ходе заседания Мосгорсуда житель Эстонии Арсен Мардалейшвили, приговоренный к 11 годам колонии за шпионаж в России, признался в сборе данных о войсках Западного военного округа. Читать далее...

Владельцу легендарного паба резко стало плохо

В прошлое воскресенье внезапно скончался основатель и владелец популярного тартуского паба 6Teist Kannu Мике Лыхмус. Читать далее...