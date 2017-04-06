В спортивном центре Сыле, который откроется осенью, прошел праздник стропил

Спортивный центр Сыле - многофункциональный трехэтажный спортивный комплекс, находящийся рядом с бывшей основной школой Сыле. Под крышей спортивного центра объединятся 25-метровый бассейн с восемью дорожками, детский бассейн, зал для игр с мячом с тремя площадками, зал для фехтования с девятью дорожками и два спортивных зала поменьше, в которых предполагается разместить тренажерный зал, а также проводить прочие спортивные мероприятия. Уже готово полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием. Кроме этого на территории центра появится открытая баскетбольная площадка и тренировочная площадка для занятий street workout.

Фото: Raepress.

Детальная планировка спортивного центра Сыле началась в 2003 году и завершилась в 2009-м. Архитекторами проекта стало паевое товарищество Kadarik ja Tüür Arhitektid, технические чертежи были выполнены паевым товариществом Est-Konsult. Госзаказ на строительство выиграли фирмы Nordlin Ehitus и Astlanda Ehitus, стоимость их предложения – 6,8 миллиона евро. Окончательная стоимость спортивного центра, вместе со всем оборудованием составляет 8,5 миллионов евро.