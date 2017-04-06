Проблема с неожиданно крупными счетами может возникнуть не только у клиентов Tele2

В аналогичной ситуации оказалась и я. И скоро мне объяснить, что все эти 45 минут, за которые мне нужно было заплатить по особому тарифу почти восемь евро, я наговорила с обычным настольным телефонным номером, который обслуживает телекоммуникационная компания Top Connect. Покопавшись в записной книжке, я поняла, что это телефон одной организации, с которой нужно было решить ряд насущных вопросов. Я поинтересовалась, почему номер с особым тарифом никак не дает понять, что расчет идет по специальным и весьма высоким ценам, на что мне ответить не смогли, лишь напомнив, что речь идет о предприятии Top Connect.

Через несколько дней, как и все другие клиенты Tele2, я получила официальное письмо, в котором сообщалось, что ситуацию с Top Connect удалось решить, и впредь звонки на настольные телефоны этой фирмы будут учитываться в тех минутах, которые входят в имеющийся у клиента пакет.

И все же, что это было и почему такая ситуация возникла именно сейчас? На сайте компании Top Connect указано, что фирма работает с конца 90-х годов, то есть это не новый игрок на рынке связи. Они изменили тарифы? Что ждет клиентов других операторов? Все это мы постарались выяснить.

Tele2 пережил, остальные насторожены

Пресс-секретарь оператора мобильной связи Elisa Марика Райски сказала, что у клиентов этой компании в расчетах звонков на телефоны Top Connect проблем нет.

Представителю Telia потребовалось несколько дней, чтобы получить нужную информацию, поскольку как раз в тот момент шли переговоры с Top Connect. В итоге руководитель по услугам в сфере голосовой связи Telia Аллан Добрыш смог ответить лишь следующее: «На данный момент у нас нет обращений клиентов по этому поводу. Исходя из того, что произошло в Tele2, мы проверим и при необходимости уточним свой прейскурант. Если у кого-то из клиентов Telia возникнут претензии в связи с тарификацией звонков на номера Top Connect, просим обратиться в нашу службу поддержки клиентов».

Tele2, который по полной программе пережил шквал недовольных обращений своих клиентов, ответил на наш запрос достаточно подробно.

Руководитель пресс-службы Tele2 Eesti Лийна Лийв объяснила, что Tele2 не повышал цен: «Прейскурант цен на звонки как на настольные, так и на мобильные номера Top Connect действуют для клиентов Tele2 c 1.07.2013 года. Прежде по техническим причинам Tele2 не выставлял счета за звонки на настольные телефоны этой фирмы. В феврале наша фирма перешла на новую систему расчета и продаж, и именно новая система автоматически привела оценку звонков в соответствие с прейскурантом».

В авральном режиме Tele2 пришлось пересматривать свои расчеты и, к радости клиентов, было решено, что с 1 марта 2017 года звонки на настольные номера Top Connect будут включаться в цену минут, действующей для пакета клиента. «В пакетах, где есть бесплатные минуты разговора, звонки на настольные телефоны Top Connect включены в число бесплатных минут пакета. Если бесплатные минуты пакета использованы, то цена минуты разговора по такому номеру будет оплачиваться по цене звонка на настольный телефон, действующей для данного пакета. Цена действует на звонки в сети Tele2 на настольный телефон Top Connect».