В Петербурге задержаны предполагаемые сообщники террориста

"На Товарищеском проспекте Санкт-Петербурга рано утром в четверг были задержаны три человека. В настоящее время проверяются их связи с Акбаржоном Джалиловым", - цитирует "Интерфакс" слова собеседника.

Информацию о задержании нескольких человек "Интерфаксу" подтвердили жильцы дома на Товарищеском проспекте, 22. По их словам, ночью силовики проводили спецоперацию, в результате которой из одной из квартир были выведены в наручниках три уроженца Средней Азии.

Источник сообщил также, что по месту жительства предполагаемых участников теракта обнаружены элементы взрывного устройства, аналогичные бомбе, сработавшей в подземке 3 апреля.

В свою очередь официальный представитель Следственного комитета (СКР) Светлана Петренко сообщила, что следствие по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга установило нескольких пособников Джалилова.

"Установлено несколько граждан среднеазиатских республик, которые контактировали с Джалиловым. В ходе обысков в квартире, в которых проживали эти лица, обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, все они изъяты и направлены на исследование", - сказала Петренко "Интерфаксу".

Ранее сообщилось, что сегодня утром в связи с обнаружением взрывного устройства были эвакуированы жильцы дома на Товарищеском проспекте, 22 к.1. Жительница одной из квартир рассказала "Интерфаксу", что около пяти часов утра в доме началась операция по задержанию.

"В начале шестого я услышала громкий шум на лестничной площадке. Посмотрела в дверной глазок и увидела, как из соседней квартиры выводят проживавших в ней людей. А потом, около 8 утра, наш дом эвакуировали", - сказала она.

Глава Невского района Петербурга Константин Серов сообщил позднее, что устройство обезврежено, а злодеи задержаны.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" петербургского метро в вагоне поезда произошел взрыв. Бомбу привел в действие террорист-смертник - уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения. В результате теракта погибли 14 человек, включая самого смертника, более 50 получили ранения.