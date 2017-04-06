Стрельба в подъезде жилого дома: убийцу посадят на 14 лет

Окружной прокурор Мерике Тикк просила назначить 39-летнему Петерсону 15 лет тюремного заключения, однако суд решил ограничиться меньшим сроком.

Защитник Петерсона Мати Сенкель ходатайствовал о помиловании своего подзащитного, потому что, по его оценке, тот был невменяем в момент совершения преступления.

Рене Петерсона признали виновным в незаконном обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами, в попытке убийства и убийстве.

15 апреля прошлого года Рене Петерсон, живущий на бульваре Валуоя, сначала через закрытую дверь выстрелил в находящуюся этажом выше квартиру, где находилась женщина с маленьким ребенком, которые, к счастью, не пострадали. После этого Петерсон начал стрелять по мужчине и женщине, которые находились между вторым и третьим этажом. Одна из пуль попала 39-летнему мужчине в спину, в результате ранения он скончался.

До этого Петерсон отправился в магазин, где купил болгарку и режущие цепи, с помощью которых срезал дверцу оружейного шкафа, чтобы получить принадлежащий сожителю его матери револьвер Нагана.

По словам прокурора Мерике Тикк, первоначальный план Петерсона заключался в том, чтобы использовать оружие против его владельца - сожителя матери, с которым у Петерсона на протяжении долгого времени были напряженные отношения. Для того, чтобы свести с ним счеты, Петерсон отправился на такси в строительный магазин, купил там инструменты для вскрытия оружейного шкафа, достал оружие и стал дожидаться отчима. Поскольку из верхней квартиры доносились голоса, раздражавшие чувствовавшего себя плохо мужчину, он решил подняться и выстрелить соседке в дверь. Позже, когда в подъезд вошел 39-летний мужчина с супругой, Рене открыл огонь и по ним.

Сам Петерсон не признал себя виновным. Защитник Мати Сенкель уточняет, что в человеческом плане мужчина все же признает свою вину, но, по оценке адвоката, Петерсон не был способен отдавать отчет в своих действиях. Адвокат добавил, что Петерсон в течение 16 лет много раз попадал в психиатрические больницы и за 16 лет до совершения преступления ему диагностировали шизофрению.

Как ранее сообщала Sakala, мать Рене Петерсона неоднократно обращалась за помощью в больницы с просьбой поместить сына на психиатрическое лечение, однако, по ее словам, в больницах в этом не видели необходимости. Мать, наблюдавшая за состоянием своего сына, была убеждена, что он нуждается в длительном стационарном лечении.

Однако в ходе комплексной экспертизы, проведенной в феврале этого года, и сделанной теми же специалистами дополнительной экспертизы у Рене не было выявлено расстройств личности, вследствие которых он не мог воспринимать окружающее и действовать сознательно и целенаправленно. На основании оценок экспертов, причины поступка необходимо искать в том, что Петерсон в течение нескольких лет в большом количестве употреблял лекарственные препараты и принимал их по собственному усмотрению, то есть больше, чем требовалось, вследствие чего у него сформировалась зависимость. Кроме того, в экспертизе упоминали и о длительном конфликте Рене с его отчимом. Перед устроенной им стрельбой Рене три дня не принимал лекарств.