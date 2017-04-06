Джулиус Лванга: Эстония – совсем не только расисты, которые гоняются за тобой с топорами

Каждый иностранец, пересекающий границу Эстонии, должен быть готов ответить на вопрос, почему он приехал именно сюда. Этот же вопрос задает мне при первой встрече каждый эстонец; друзья из моей родной страны и других стран спрашивали меня об этом так часто, что я надеялся, что по крайней мере здесь мне не придется отвечать на него так часто. О, как я ошибался – ситуация только ухудшилась!

Лично я отвечаю обычно, что приехал сюда, потому что Эстония предлагает качественное образование по приемлемой цене. Вторая причина в том, что первые эстонцы, которых я встретил, произвели на меня такое большое впечатление, что я захотел посмотреть на их страну своими глазами.

Теперь, когда я прожил в Эстонии несколько месяцев и у меня спрашивают, почему я выбрал Эстонию, перво-наперво я думаю о красоте. Я не имею в виду красоту, которую можно определить через образ, цвет или форму, красоту, которая потрафляет нашему эстетическому чувству – особенно красоту визуальную. Нет, я говорю про невидимую красоту, которая становится видимой в самый неожиданный момент. Эту красоту я замечаю особенно по контрасту со «стереотипами эстонцев», о которых вам без конца твердят, когда вы сюда приезжаете: эстонцы холодны. Эстонцы стыдливы. Эстонцы не заговорят с тобой по доброй воле, если они не пьяны. Эстонцы то и эстонцы это.

Невидимая красота возникает, когда я общаюсь с настоящими эстонцами, а не с их стереотипами. Стыдливость будто исчезает, на поверхность всплывает аутентичность, страсть узнать собеседника поближе и глубже понять, нравится данному иностранцу жить в Эстонии, что именно он здесь любит больше всего. Красота – это нечто такое, что я сознательно замечаю и ценю каждый день, потому что часто она вокруг нас, она вопиет, чтобы на нее обратили внимание, однако мы в основном слишком заняты и сосредотачиваемся на уродстве и негативе.

Моя первая статья вызвала много откликов, и больше всего мне понравились отзывы, которые проявляли ту самую невидимую красоту. Эстонская бизнес-вумен, воспитывающая мальчика в Уганде, написала мне ободряющее письмо, чтобы я по максимум наслаждался своим временем и опытом в Эстонии. Молодой эстонец, изучающий юриспруденцию, написал мне об особенностях местного законодательства и о том, что прилагает немало усилий, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Я получил удовольствие от Tallinn Music Festival и разговорился с сидевшей рядом студенческой парой, чтобы поделиться своей радостью. Молодая эстонка рассказала мне, что ей было горько читать о моем негативном опыте в Эстонии. Я признал, что, да, именно я написал тот текст, и этот момент между нами был полон красоты. Она протянула мне руку, чтобы предложить утешение, чтобы показать: эстонцев нельзя воспринимать только на основе пары негативных случаев.

Мой опыт жизни в Эстонии показал, что Эстония – это не только расисты, которые гоняются за тобой с топором, или запрет входить в конкретный бар. Здесь немало красоты, и я воспринимаю ее ежедневно. Иногда красота проявляется в друзьях, которые собираются за одним столом, чтобы разделить трапезу и поделиться историями. Иногда она проявляется в дружеском подшучивании в школьных коридорах, ну или когда девушка, в которую ты влюбился, угощает тебя сырком. Красота проявляется постоянно в том или ином виде – и дает мне уверенность в том, что я сделал верный выбор, когда выбрал из нескольких мест именно Эстонию.

Перевод с эстонского.