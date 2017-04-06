Правительство приняло важное решение относительно роботов-курьеров

Согласно инициированному экономической комиссией Рийгикогу проекту, роботом-самоходом может считаться движущееся со скоростью до 6 км/ч преимущественно по тротуару и хотя бы частично автоматически транспортное средство, которое получает информацию об окружающих условиях с помощью разных устройств, а также он должен быть способен двигаться частично или полностью без непосредственного контроля водителя, сообщает rus.err.ee.

Высота робота не должна превышать один метр, длина 1,2 метра, ширина 80 см, масса 50 кг; спереди и по бокам должны быть белые светоотражатели, а сзади красный, в темное время суток спереди должны гореть белые огни, а сзади красные.

Пользователем робота может быть житель Эстонии в возрасте не менее 18 лет, он должен обладать необходимыми для пользования роботом навыками и быть трезвым,а также пользователь обязан заключить страхование ответственности. Для идентификации пользователя робот должен быть снабжен четким идентификационным номером, именем и номером телефона пользователя, сообщает BNS.

для передвижения робот может использовать тротуары, велосипедно-пешеходные дорожки, а проезжую часть робот должен пересекать по пешеходным переходам.

В настоящее время под определение робота-самохода подпадает разработанный эстонским предприятием Starship Technologies OU робот-курьер.