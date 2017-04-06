Что творится на рынке недвижимости: забудем о покупке и затаимся?

Предыдущий пузырь недвижимости громко лопнул, после чего рухнули цены, поэтому люди настороженно относятся к текущему росту цен: никто не хочет взваливать на себя долгосрочный кредит, а потом вдруг обнаружить, что они в одночасье стали дураками, выбравшими для покупки недвижимости неправильное время.

«Для покупки дома не бывает неправильного времени. Если ваша семья увеличилась, и у вас есть возможность приобрести более просторное жилье, то почему бы и нет. Нужно только очень четко рассчитать свои возможности при ходатайстве о кредите. Ежемесячные выплаты по кредиту должны быть соразмеримы с доходами», - говорит аналитик бюро недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи.

Тем, кто хочет инвестировать в недвижимость, можно посоветовать не выбирать сегодня очень популярные районы, а сосредоточиться на местах, имеющих очень большой социально-экономический потенциал. «В то же время, не стоит сейчас покупать квартиры за внезапную символическую цену в надежде на дальнейший рост. Как правило, причина, по которой квартира продается дешево, бывает серьезной и не очень приятной для покупателя», - призывает Вяхи и рекомендует вложить свободные деньги в недвижимость, которую будет легко и выгодно сдавать в аренду.

Член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг и руководитель портала недвижимости KV.EE Тарво Теслон разделяют точку зрения Вяхи в той части, которая касается покупки жилья.

«Сегодня я смело рекомендую покупать недвижимость, но делать это спокойно и обдуманно. Я не верю, что в ближайшем будущем произойдут существенные изменения в ценах», - говорит Теслон.

«Сегодня рынок недвижимости стабилен, банки предлагают хорошие кредитные условия, а рост цен ожидается умеренный», - добавляет Саксинг.