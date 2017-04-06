В Ляэнемаа автомобиль врезался в дерево: погиб пассажир

Отмечается, что погибший был пассажиром в автомобиле, вылетевшем с дороги и врезавшимся в дерево.

Этой ночью в 2.37 в полицию поступило сообщение о том, что на первом километре дороги Ору — Соолу — Ялуксе Ляэнеского уезда водитель легкового автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело с дороги и врезалось в дерево. В ДТП погиб находившийся на пассажирском сиденье 29-летний мужчина. Водитель — мужчина 1995 года рождения — в тяжелом состоянии был доставлен в таллиннскую больницу.

На месте происшествия максимально разрешенная скорость движения составляет 50 км/ч. Асфальтовое покрытие было сухим. Полиция установила, что оба находившихся в машине человека были пристегнуты ремнями безопасности. Был ли водитель трезв — установит экспертиза.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в ходе которого будут установлены обстоятельства произошедшего.