Теракт в Питере: прививка от страха

Исполнители и заказчики теракта явно не рассчитывали на подобный эффект – и не представляли, что такое возможно. И тем не менее, достигли они обратного. Намеревались запугать и посеять панику, а добились того, что горожане – как ни патетически это звучит – только теснее сплотились. И не вокруг кого-то или чего-то, а просто друг с другом. Многие наблюдатели и аналитики отмечают то обстоятельство, что Петербург на удивление быстро самоорганизовался для помощи не только непосредственно пострадавшим в этой трагедии, но и тем, кто просто оказался заложниками транспортного коллапса, когда из-за взрыва и последующих действий спецслужб сразу несколько станций подземки были парализованы.

Петербургский политолог Игорь Павловский в интервью порталу Rus.Postimees.ee говорит: «Для города случившееся – страшная беда, но то, как повели себя горожане в этой ситуации, для меня является поводом для гордости».

Вообще у жителей города на Неве умение быстро выходить из шокового состояния при внезапной опасности и мобилизоваться для взаимопомощи – в генной памяти. Трагический опыт почти трехлетней блокады в годы Великой Отечественной даром не прошел. Возможно, со временем этот иммунитет несколько ослаб, но жизнь показала, что память поколений может очень быстро восстановиться, если реальная опасность снова постучится в дом.

Конечно, было бы куда лучше, если бы подобные прививки от страха не были востребованы. Увы, мы живем в такое время, когда терроризм стал едва ли не повседневной нормой. И не только в России, как о том сокрушаются некоторые эксперты, но и во всем мире. Сегодня нет такой страны, которая была бы гарантированно защищена от терактов. На наше счастье, Эстонию до сих пор миновала чаша сия, но... Не сглазить бы!

А когда приходит беда – и это доказывает печальная практика «Шарли Эбдо», терактов в Берлине, Лондоне, Нью-Йорке и десятках других точек на карте мира – одним из важнейших условий морального выживания нации становится ее готовность к взаимовыручке и способность противостоять отчаянию и панике.

В конце концов, одна из самых успешных в мире экономик и примеров социально-политического устройства – Израиль – живет в подобной обстановке уже семьдесят лет.

...И еще. В сегодняшней ситуации особое отвращение вызывают рассуждения на тему, а не сам ли Путин подстроил все это?! Уж слишком как-то вовремя он оказался поблизости!.. Нынешний политический режим в России не вызывает лично у меня ни малейшего восторга. Но, во-первых, россияне должна сами разобраться и решить, нужна ли им такая власть. А во-вторых, выдвигать такие предположения на фоне трагедии, унесшей жизни и здоровье десятков и сотен ни в чем не повинных людей, – это каннибализм, господа.