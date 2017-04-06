У EVR Cargo подскочили доходы от аренды вагонов почти на 40%

Обороты компании в 2016 году сократились почти на 20% по сравнению с 2015 годом и составили 51,8 млн евро, а основная причина - сокращение грузов, перевозимых по железной дороге, особенно это касается транзитных грузов, сообщает rus.err.ee.

В 2016 году компания перевезла 10,7 млн тонн, что на 8% меньше, чем было в 2015 году, а больше всего сократились перевозки транзитных грузов, на 17%, составив 6,2 млн тонн. За счет перевозки грузов компания получила доход в размере почти 38 млн евро, что на 15,4% меньше, чем было в 2015 году.