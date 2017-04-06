Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

У EVR Cargo подскочили доходы от аренды вагонов почти на 40%

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Госкомпания EVR Cargo подвела итоги за 2016 год: убыток составил 189 000 евро, обороты - почти 52 млн евро. Грузооборот компании сократился на 15%, но при этом в компании отметили рост доходов от сдачи в аренду вагонов на 39%.

Обороты компании в 2016 году сократились почти на 20% по сравнению с 2015 годом и составили 51,8 млн евро, а основная причина - сокращение грузов, перевозимых по железной дороге, особенно это касается транзитных грузов, сообщает rus.err.ee.

В 2016 году компания перевезла 10,7 млн тонн, что на 8% меньше, чем было в 2015 году, а больше всего сократились перевозки транзитных грузов, на 17%, составив 6,2 млн тонн. За счет перевозки грузов компания получила доход в размере почти 38 млн евро, что на 15,4% меньше, чем было в 2015 году.

Наверх