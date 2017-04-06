Клуб оштрафовал своего футболиста на 100 тысяч евро за необычное празднование гола

Возможно, наказание последовало из-за того, что маска была от фирмы "Nike", в то время как техническим спонсором дортмундцев является "Puma".

Bild сообщает, что руководство "Боруссии" оштрафовало 27-летнего форварда на 100 тысяч евро, пишет newsru.com.

Скандал разгорелся еще 2 апреля, на следующий день после игры. Уже тогда в СМИ заговорили о штрафе, но сумма не называлась даже приблизительно.