Клуб оштрафовал своего футболиста на 100 тысяч евро за необычное празднование гола

Руководство футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд) оштрафовало нападающего Пьер-Эмерика Обамейянга за использование маски Человека-паука во время празднования гола в матче чемпионата Германии с "Шальке-04", который завершился со счетом 1:1.
Возможно, наказание последовало из-за того, что маска была от фирмы "Nike", в то время как техническим спонсором дортмундцев является "Puma".
Bild сообщает, что руководство "Боруссии" оштрафовало 27-летнего форварда на 100 тысяч евро, пишет newsru.com.
Скандал разгорелся еще 2 апреля, на следующий день после игры. Уже тогда в СМИ заговорили о штрафе, но сумма не называлась даже приблизительно.
Накануне брат Обамейянга Вилли в Instagram опубликовал фото в той же маске, а рядом находился Пьер-Эмерик. Когда точно был снимок, неизвестно.