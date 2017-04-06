Opel показал новое поколение вседорожного универсала Insignia

Компания Opel, пообещавшая выпустить в этом году семь новинок, представила вседорожный универсал Insignia Country Tourer нового поколения, публичный дебют которого пройдет осенью во Франкфурте.
Визуально от обычного универсала Insignia модель Country Tourer отличается черным пластиковым обвесом кузова и серебристыми накладками спереди и сзади. Дорожный просвет увеличен на 20 мм. Покупатели смогут персонализировать свой автомобиль, заказав эксклюзивный цвет кузова или отделку салона из линейки Opel Exclusive, передает Carscope.
Insignia Country Tourer будет предлагаться в различных версиях, в том числе с новым дизелем (его характеристики пока не уточняются), 8-ступенчатым "автоматом" и полным приводом, пишет newsru.com.
Как и обычный универсал, Country Tourer получил просторный салон и большой багажник: объем погрузочного пространства составляет до 1665 литров в зависимости от положения спинок задних сидений, сложить которые можно нажатием специальной кнопки в багажнике.
Для Country Tourer будут доступны все те же современные опции и системы, которые есть у лифтбека и обычного универсала Insignia нового поколения.
Автомобиль станет доступен для заказа в Европе уже в этом июне.
A robust adventurer with all-wheel drive and #offroad appeal. Take a look at the new #Insignia Country Tourer! #IAA2017 pic.twitter.com/anWumcPgeJ— Opel (@Opel) 5 апреля 2017 г.