Opel показал новое поколение вседорожного универсала Insignia

Визуально от обычного универсала Insignia модель Country Tourer отличается черным пластиковым обвесом кузова и серебристыми накладками спереди и сзади. Дорожный просвет увеличен на 20 мм. Покупатели смогут персонализировать свой автомобиль, заказав эксклюзивный цвет кузова или отделку салона из линейки Opel Exclusive, передает Carscope .

Insignia Country Tourer будет предлагаться в различных версиях, в том числе с новым дизелем (его характеристики пока не уточняются), 8-ступенчатым "автоматом" и полным приводом, пишет newsru.com.

Как и обычный универсал, Country Tourer получил просторный салон и большой багажник: объем погрузочного пространства составляет до 1665 литров в зависимости от положения спинок задних сидений, сложить которые можно нажатием специальной кнопки в багажнике.

Для Country Tourer будут доступны все те же современные опции и системы, которые есть у лифтбека и обычного универсала Insignia нового поколения.

Автомобиль станет доступен для заказа в Европе уже в этом июне.

A robust adventurer with all-wheel drive and #offroad appeal. Take a look at the new #Insignia Country Tourer! #IAA2017 pic.twitter.com/anWumcPgeJ