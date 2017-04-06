Взрыв в Ростове-на-Дону: бомж включил найденный фонарик, который оказался бомбой

В центре Ростова-на-Дону в четверг утром прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвалась самодельная бомба, которую нашел прохожий. В результате он получил ранения и госпитализирован в критическом состоянии. Также сообщалось о втором взрыве, но эта информация не подтвердилась. На место происшествия прибыли саперы, территория оцеплена, ведется расследование. В городе усилены меры безопасности. По факту взрыва возбуждено уголовное дело, передает Newsru.com.
"Возле пятой школы (гимназии), на Садовой произошел взрыв, взорвался пакет в 7 часов утра. Мужчине-дворнику оторвало руку. Родителей предупредили", - сказано в паблике "Ростов-на-Дону Главный".
Позже в группе появились подробности: "Социалистическая перекрыта от Февраля до Кировского. Все спецслужбы там. Говорят, мужик нес пакет, уронил его, в результате чего произошел взрыв. Вроде оторвало руку, были слышны крики. Также говорят, что и в самой школе там нашли взрывчатку".
"Блокнот Ростов-на-Дону" публикует другую версию - по данным журналистов, дворник нашел бесхозную сумку, которая взорвалась.
Одновременно с этим на сайте "Яндекс.Карты" появилась информация, что в этом районе перекрыли движение из-за пожарных. Движение транспорта по улице Социалистическая перекрыто от 7 Февраля до улицы Кировского. Сообщалось, что из-за перекрытий на Социалистической возникла пробка на Садовой от Театрального до Крепостного, движение по улице 7 февраля полностью парализовано от Садовой до Нижнебульварной.
После полудня поступили сообщения, что оцепление с Социалистической начали постепенно снимать. Областное МВД до сих пор не дает никаких комментариев. Между тем в СМИ появилось видео с предполагаемым преступником, который оставил взрывное устройство у школы в Ростове-на-Дону.
Источник телеканала "Дон 24", близкий к следствию, сообщил, что на записи камер видеонаблюдения, запечатлевших момент взрыва, виден мужчина в капюшоне, положивший пакет рядом со зданием. Следом на видео видно, как другой мужчина подобрал пакет и прогремел взрыв.
В настоящее время запись с видеокамер уже изъята следователями. Личность человека, фигурирующего на видео и, возможно, заложившего бомбу, устанавливается, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СУСК по Ростовской области.
По данным СМИ, взрыв был такой мощный, что осколки от разорвавшегося устройства разлетелись в радиусе нескольких десятков метров. Один из них нашли в 42 метрах от места происшествия, сообщает в Twitter радио "Ростова". То, что в результате пострадал только один человек, можно назвать чудом.
Портал "Большой Ростов" сообщает о том, что днем еще одно взрывное устройство было обнаружено на улице Пушкинской рядом с памятником Владимиру Высоцкому. В настоящее время взрывотехники обезвреживают бомбу. Территория вокруг памятника оцеплена.
Позднее стало известно, что бомбу пришлось взорвать на месте. Кроме того, по информации издания, также стало известно об обнаружении еще одной бомбы на детской площадке.
Отметим, что другое ЧП в Ростове-на-Дону произошло в Советском районе города на Коммунистическом проспекте. Там около 13:20 оцепили отдел полиции N8 из-за оставленной сумки в салоне маршрутки, которая остановилась рядом с отделом полиции, передает Don News.
Журналисты отмечают, что за полдня по городу прокатилась волна тревожных звонков в полицию с информацией о "забытых подозрительных предметах". Бригады взрывотехников работают практически во всех районах Ростова.
Кремль прокомментировал взрыв в Ростове-на-Дону
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже прокомментировал произошедшее в Ростове-на-Дону, призвав журналистов в сложившейся ситуации воздержаться от распространения слухов и непроверенных данных о терактах.
При этом официальный представитель Кремля отметил, что давать оценку уровню террористической угрозы в России должен Национальный антитеррористический комитет (НАК), передает РИА "Новости".
"Собственно, вы знаете, что они призывают к взвешенной подаче информации, предостерегают от использования непроверенной информации и от распространения слухов, которые не соответствуют действительности", - заявил Песков.
"Вместе с тем, действительно, имели место вот эти происшествия в Ростове, продолжаются следственные действия в связи с терактом в Санкт-Петербурге. Тема активна на повестке дня и, безусловно, это требует повышенного уровня и объема работы от специальных служб, что и делается", - добавил официальный представитель Кремля.
СМИ: Состояние пострадавшего от взрыва критическое. Из его живота изъяли металл и куски пластика
"Интерфакс" сообщает, что пострадавшему 46 лет. В результате взрыва ему оторвало кисть правой руки и палец на левой руке. Также он получил ранение в живот, сообщил агентству источник в правоохранительных структурах региона.
Первыми на месте взрыва оказались коммунальщики, которые оказали пострадавшему первую помощь. Скорая и полиция приехали только спустя полчаса, сообщил порталу 1rnd.ru очевидец события.
Сайт don24.ru сообщает, что пострадавшего увезла скорая. По данным Nation-news.ru, состояние пострадавшего от взрыва оценивают как критическое.
По данным Life, пострадавший - сторож. Он обходил территорию и заметил подозрительный предмет. После взрыва его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Между тем РБК со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказского округа Росгвардии сообщает, что пострадавший - мужчина без определенного места жительства, который нашел пакет и решил проверить его содержимое, в результате чего ему оторвало кисть руки.
В Cеть попал некий документ, обозначенный как донесение МЧС, но без подписей. В нем говорится, что пострадавшего гражданина зовут Дмитрий Колесник. Позднее Life со ссылкой на свои источники сообщил, что пострадавшего зовут Дмитрий К.
Источник сайта 161.ru рассказал, что пострадавшего прооперировали врачи реанимации N7 БСМП-2. "Из брюшной полости изъяли металл, куски пластика. Внутренние органы задеты не были. По характеру инородных тел сложно сказать, был ли фонарик начинен инородными элементами или нет. Но и исключить этого нельзя", - сообщил собеседник сайта. Он отметил, что осколки отдали экспертам, в том числе и взрывотехникам. Пациенту, помимо операции на животе, ампутировали кисть. Его состояние тяжелое, но жизни угрозы нет.
Бомба была замаскирована под фонарик
Очевидцы сообщили, что дворник поднял фонарик и тот взорвался, сообщается в паблике "Ростов-на-Дону Главный". Позднее эту версию подтвердили в Росгвардии. По данным службы, под фонарик было замаскировано самодельное взрывное устройство (СВУ), передает ТАСС.
Источник "Интерфакса" передает, что, по предварительной версии, мужчина шел по улице и увидел пакет, в котором лежал фонарик: "Он нажал на кнопку и произошел взрыв. Ему оторвало пальцы руки". На месте работают следователи, выясняются обстоятельства произошедшего, добавил собеседник.
Возбуждено уголовное дело, версия теракта не исключена
После полудня СМИ сообщили, что следователи завершили работу на месте взрыва. Следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело по двум статьям - ч. 1 ст. 222-1 УК РФ ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств"), ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом"), сообщает официальный сайт ведомства.
Ранее "Интерфакс" сообщал, что дело возбуждено по трем статьям УК - помимо указанных в сообщении СКР также упоминалась ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению" и "Покушение на преступление").
Версия теракта пока окончательно не исключена, поэтому статья уголовного дела может быть переквалифицирована, сообщил ТАСС источник, близкий к следствию. "Пока дело возбуждено по статье "Покушение на убийство", но в ходе расследования, если вскроются какие-то новые обстоятельства, оно может быть переквалифицировано, в том числе на статью "Теракт", - сказал собеседник агентства.
После взрыва в Ростове-на-Дону усилены меры безопасности. Занятия в школах (кроме гимназии N5) продолжаются в штатном режиме, но руководители общеобразовательных учреждений усилили контроль за состоянием территории и провели разъяснительную работу с учащимися, сообщает сайт горадминистрации.
Кроме того, проверку безопасности учебных заведений проводят участковые полицейские совместно с кинологами. На сайт мэрии опубликована памятка с руководством о том, как надо действовать при обнаружении подозрительных предметов. Жителей просят проявлять осторожность и ни в коем случае ни к чему не прикасаться, а обращаться в силовые структуры. По каждой информации проводится оперативное реагирование, заверили в мэрии.
В центре Ростова прогремел взрыв: мужчине оторвало руку. Читать: https://t.co/0ABEyO15NU . #Ростов #взрыв pic.twitter.com/S5iuF60bKQ— Bloknot NEWS Rostov (@BRostov) April 6, 2017