Взрыв в Ростове-на-Дону: бомж включил найденный фонарик, который оказался бомбой

"Возле пятой школы (гимназии), на Садовой произошел взрыв, взорвался пакет в 7 часов утра. Мужчине-дворнику оторвало руку. Родителей предупредили", - сказано в паблике "Ростов-на-Дону Главный".

Позже в группе появились подробности: "Социалистическая перекрыта от Февраля до Кировского. Все спецслужбы там. Говорят, мужик нес пакет, уронил его, в результате чего произошел взрыв. Вроде оторвало руку, были слышны крики. Также говорят, что и в самой школе там нашли взрывчатку".

"Блокнот Ростов-на-Дону" публикует другую версию - по данным журналистов, дворник нашел бесхозную сумку, которая взорвалась.

Одновременно с этим на сайте "Яндекс.Карты" появилась информация, что в этом районе перекрыли движение из-за пожарных. Движение транспорта по улице Социалистическая перекрыто от 7 Февраля до улицы Кировского. Сообщалось, что из-за перекрытий на Социалистической возникла пробка на Садовой от Театрального до Крепостного, движение по улице 7 февраля полностью парализовано от Садовой до Нижнебульварной.

После полудня поступили сообщения, что оцепление с Социалистической начали постепенно снимать. Областное МВД до сих пор не дает никаких комментариев. Между тем в СМИ появилось видео с предполагаемым преступником, который оставил взрывное устройство у школы в Ростове-на-Дону.

Источник телеканала "Дон 24", близкий к следствию, сообщил, что на записи камер видеонаблюдения, запечатлевших момент взрыва, виден мужчина в капюшоне, положивший пакет рядом со зданием. Следом на видео видно, как другой мужчина подобрал пакет и прогремел взрыв.

В настоящее время запись с видеокамер уже изъята следователями. Личность человека, фигурирующего на видео и, возможно, заложившего бомбу, устанавливается, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СУСК по Ростовской области.

По данным СМИ, взрыв был такой мощный, что осколки от разорвавшегося устройства разлетелись в радиусе нескольких десятков метров. Один из них нашли в 42 метрах от места происшествия, сообщает в Twitter радио "Ростова". То, что в результате пострадал только один человек, можно назвать чудом.

Портал "Большой Ростов" сообщает о том, что днем еще одно взрывное устройство было обнаружено на улице Пушкинской рядом с памятником Владимиру Высоцкому. В настоящее время взрывотехники обезвреживают бомбу. Территория вокруг памятника оцеплена.

Позднее стало известно, что бомбу пришлось взорвать на месте. Кроме того, по информации издания, также стало известно об обнаружении еще одной бомбы на детской площадке.

Отметим, что другое ЧП в Ростове-на-Дону произошло в Советском районе города на Коммунистическом проспекте. Там около 13:20 оцепили отдел полиции N8 из-за оставленной сумки в салоне маршрутки, которая остановилась рядом с отделом полиции, передает Don News.

Журналисты отмечают, что за полдня по городу прокатилась волна тревожных звонков в полицию с информацией о "забытых подозрительных предметах". Бригады взрывотехников работают практически во всех районах Ростова.

Кремль прокомментировал взрыв в Ростове-на-Дону

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже прокомментировал произошедшее в Ростове-на-Дону, призвав журналистов в сложившейся ситуации воздержаться от распространения слухов и непроверенных данных о терактах.