Галерея: в Москве и Санкт-Петербурге начались митинги против террора

Уже на примере первого митинга во Владивостоке негосударственные СМИ отметили неприятную тенденцию: массовку на мероприятии власти обеспечивали за счет бюджетников, а численность его участников завысили в несколько раз. Администрация Приморского края сообщила, что на митинг "Питер - мы с тобой", который прошел в четверг на Корабельной набережной, пришли 2 тысячи человек. В то же время местная пресса написала лишь о 400-500 участниках, в том числе среди них назывались около полусотни курсантов МГУ им. Невельского, пенсионеры и ветераны, студенты.

Митинг против терроризма, как сообщает ТАСС, проходит в настоящее время на Манежной площади в центре Москвы. Возле входа в Александровский сад установлена большая белая сцена с изображением одного из символов Санкт-Петербурга Медного всадника и надписью "Питер, мы с тобой". Между сценой и площадью Революции, откуда приходят участники митинга, установлено несколько экранов с изображением разведенного моста, между пролетами которого помещена Спасская башня Московского Кремля. Черно-белое изображение чередуется с цветным видеорядом трех горящих свечей на фоне видов Санкт-Петербурга. В расположенных рядом с экранами колонках звучит печальная музыка.

Перед сценой собралось большое количество людей, которые занимают пространство от решетки Александровского сада до Исторического музея. Многие собравшиеся пришли с флагами различных политических партий и общественных движений, а также с флагами России. На некоторые флаги повязаны черные траурные ленты. Собравшиеся держат в руках цветы и лампадки.

Как сообщает Фонтанка.ru со ссылкой на корреспондента "Газеты.ru", на митинге собрались более 10 тысяч человек. Александровский сад и ТЦ "Охотный ряд" закрыты, проход на Манежную площадь осуществляется только со стороны Большого театра. За несколько часов полиция попросила всех посетителей покинуть место проведения акции.

В четверг в соцсетях распространяется хэштег #питермыстобой, который поддержали певец Сергей Минаев, певица Юлия Волкова, телеведущая Екатерина Андреева, шоумен Гарик Харламов и другие известные люди.

Отмечается, что мероприятие проходит при соблюдении особых мер безопасности. В районе Манежной площади находятся усиленные наряды полиции и Росгвардии.

Взрыв произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Как сообщил источник в правоохранительных органах, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Жертвами теракта стали 13 человек, пострадали более 50.