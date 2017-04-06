Будет подписан эстонско-киргизский договор об избежании двойного налогообложения

Эрлан Абдылдаев встретится со спикером Рийгикогу Эйки Нестором, премьер-министром Юри Ратасом и министром иностранных дел Свеном Миксером и руководителм парламентской группы Эстония Киргизия Денисом Бородичем, сообщил в четверг BNS пресс-секретарь МИД Эстонии.

На встречах будут обсуждаться эстонско-киргизские связи, ситуация безопасности, отношения Киргизии с ЕС и перспективы более тесного сотрудничества.

Гость посетит также порт Мууга и представительский центр e-Eesti.