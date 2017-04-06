Будет подписан эстонско-киргизский договор об избежании двойного налогообложения
6 апреля 2017 г., 18:24
В предстоящий понедельник в Эстонию с визитом прибудет министр иностранных дел Киргизской Республики Эрлан Абдылдаев, который подпишет межправительственное эстонско-киргизское соглашение об избежании двойного налогообложения.
Эрлан Абдылдаев встретится со спикером Рийгикогу Эйки Нестором, премьер-министром Юри Ратасом и министром иностранных дел Свеном Миксером и руководителм парламентской группы Эстония Киргизия Денисом Бородичем, сообщил в четверг BNS пресс-секретарь МИД Эстонии.
На встречах будут обсуждаться эстонско-киргизские связи, ситуация безопасности, отношения Киргизии с ЕС и перспективы более тесного сотрудничества.
Гость посетит также порт Мууга и представительский центр e-Eesti.