Меркель назвала позором блокирование Россией резолюции Совбеза ООН по Сирии

"Отсутствие решения по резолюции Совбеза ООН - это позор, - сказала Меркель в четверг, 6 апреля, не называя конкретно Россию. - Те, кто отказываются ее принимать, должны осознать, какую ответственность тем самым на себя берут".

По словам главы германского правительства, многое указывает на то, что химическая атака была инициирована режимом президента Сирии Башара Асада, так же как и "последующая бомбардировка больницы, в которой оказывали помощь пострадавшим". Меркель подчеркнула, что эта "варварская атака" непременно должна быть расследована. "Применение химического оружия - это военное преступление", - вновь указала канцлер.

Кремль не приемлет обвинений без расследования, которое сам же блокирует

В тот же день, 6 апреля, президент РФ Владимир Путин назвал обвинения в адрес режима Асада безосновательными. В телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он заявил о "неприемлемости выдвижения безосновательных обвинений против кого бы то ни было до проведения тщательного и беспристрастного международного расследования", сообщила пресс-служба Кремля в связи с предполагаемой газовой атакой в сирийской провинции Идлиб.

Заседание Совета Безопасности ООН 5 апреля, целью которого была директива по проведению расследования предполагаемой химической атаки в Сирии, завершилось безрезультатно. Голосование по резолюции, внесенной США, Францией и Великобританией, не состоялось из-за разногласий среди членов совета, в частности - сопротивления российской стороны. "Особой необходимости в принятии резолюции на данном этапе мы не видим", - заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Владимир Сафронков. Позднее Москва предложила свой проект резолюции.

Авторы резолюции призывают к скорейшему расследованию

Проект резолюции, осуждающий газовую атаку в сирийской провинции Идлиб, был внесен 4 апреля. Его авторы призывают Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в кратчайшие сроки представить свои выводы относительно инцидента. Также в тексте документа содержится запрос к генсеку ООН Антониу Гутерришу ежемесячно обнародовать отчеты с данными о том, насколько эффективно официальный Дамаск сотрудничает со специалистами, проводящими международное расследование фактов применения химоружия в Сирии.

Министерство обороны России объяснило случившееся в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб 4 апреля тем, что сирийская авиация нанесла удар по складу химических боеприпасов, принадлежащему боевикам. Вооруженная оппозиция решительно отвергла это утверждение.

Согласно анализу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), симптомы жертв соответствуют последствиям газовой атаки. Внешнее отсутствие повреждений и другие признаки указывают на поражение нейротоксином, заявила ВОЗ.

ООН объявила о намерении расследовать причину гибели людей в Хан-Шейхуне. Соответствующая резолюция должна была быть принята 5 апреля. В результате предполагаемой химической атаки погибли, согласно последним данным, более 70 человек, в том числе 20 детей, свыше 160 человек пострадали.