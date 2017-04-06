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В Норвегии утвердили строительство первого судоходного тоннеля

Rus.Postimees.ee
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Фьорд. Иллюстративное фото. | ФОТО: Postimees.ru

Власти Норвегии утвердили строительство первого в мире тоннеля для прохода кораблей через горы. Об этом сообщается на сайте Норвежской береговой администрации.

Тоннель будет построен на полуострове Стад. Проект по его возведению включен в программу развития национальной транспортной системы до 2029 года.

Длина тоннеля составит 1,7 километра, высота — 49 метров, ширина — 36 метров, пишет daily.afisha.ru

Затраты на его строительство — примерно 2,7 млрд норвежских крон (294 млн евро). Строительство начнется не ранее 2019 года и продлится 3-4 года.

Впервые предложение построить на полуострове Стад судоходный тоннель поступило в 1870-х годах.

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