В Норвегии утвердили строительство первого судоходного тоннеля

Тоннель будет построен на полуострове Стад. Проект по его возведению включен в программу развития национальной транспортной системы до 2029 года.

Длина тоннеля составит 1,7 километра, высота — 49 метров, ширина — 36 метров, пишет daily.afisha.ru

Затраты на его строительство — примерно 2,7 млрд норвежских крон (294 млн евро). Строительство начнется не ранее 2019 года и продлится 3-4 года.

Впервые предложение построить на полуострове Стад судоходный тоннель поступило в 1870-х годах.