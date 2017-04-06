В Норвегии утвердили строительство первого судоходного тоннеля
6 апреля 2017 г., 19:11
Власти Норвегии утвердили строительство первого в мире тоннеля для прохода кораблей через горы. Об этом сообщается на сайте Норвежской береговой администрации.
Тоннель будет построен на полуострове Стад. Проект по его возведению включен в программу развития национальной транспортной системы до 2029 года.
Длина тоннеля составит 1,7 километра, высота — 49 метров, ширина — 36 метров, пишет daily.afisha.ru
Затраты на его строительство — примерно 2,7 млрд норвежских крон (294 млн евро). Строительство начнется не ранее 2019 года и продлится 3-4 года.
Впервые предложение построить на полуострове Стад судоходный тоннель поступило в 1870-х годах.