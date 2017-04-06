Таллиннское горсобрание против проведения опроса о строительстве мечети
6 апреля 2017 г., 19:26
Таллиннское горсобрание в четверг не поддержало предложение Союза Отечества и Res Publica провести опрос горожан, чтобы выяснить их мнение о строительстве в столице мечети.
Таллиннское горсобрание не поддержало законопроект, сочтя проведение такого опроса сейчас нецелесообразным, сообщил пресс-секретарь горсобрания. По словам пресс-секретаря, в производстве в Таллинне нет ни одной планировки, которая касалась бы учреждения мечети.
Если бы какая-то заинтересованная группа захотела бы построить мечеть, то горсобрание рассмотрело бы проект планировку как планировку сакрального сооружения.
Против организации опроса проголосовали 42 депутата горсобрания.