CNN: Трамп подумывает о начале полноценной военной операции в Сирии

По его словам, Трамп подчеркивал, что осознает всю серьезность ситуации и таких намерений.

Источник добавил, что президент пока не принял окончательного решения, но сказал, что обсуждал подобную возможность с министром обороны Джеймсом Мэттисом.

По мнению источника, Трамп полагается на решение Мэттиса. Источники телеканала подчеркнули, что окончательного решения об операции США в Сирии пока принято не было.

При этом высокопоставленный чиновник Белого дома сказал Reuters, что США не исключают военного ответа на химатаку в Идлибе, в результате которой погибли мирные жители и в которой власти страны обвинили правительство Сирии и президента Башара Асада.