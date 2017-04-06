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CNN: Трамп подумывает о начале полноценной военной операции в Сирии

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Ron Sachs/SIPA/Scanpix

Президент США Дональд Трамп сказал нескольким членам конгресса, что он подумывает о начале полномасштабных военных действий в Сирии в ответ на химическую атаку, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, Трамп подчеркивал, что осознает всю серьезность ситуации и таких намерений.

Источник добавил, что президент пока не принял окончательного решения, но сказал, что обсуждал подобную возможность с министром обороны Джеймсом Мэттисом.

По мнению источника, Трамп полагается на решение Мэттиса. Источники телеканала подчеркнули, что окончательного решения об операции США в Сирии пока принято не было.

При этом высокопоставленный чиновник Белого дома сказал Reuters, что США не исключают военного ответа на химатаку в Идлибе, в результате которой погибли мирные жители и в которой власти страны обвинили правительство Сирии и президента Башара Асада.

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