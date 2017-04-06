Россиянина провозгласили чемпионом Олимпиады-2008 после перепроверки допинг-проб узбекского борца

Таймазов на Играх в Пекине победил Ахмедова в финале соревнований в категории до 120 кг. В среду Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Таймазова золотой медали Олимпиады-2008 после перепроверки допинг-проб.

"Бахтияра могу поздравить, что ж, это еще одна медаль в копилку российской сборной, - приводит слова Президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили ТАСС. - Но это печальная ситуация для Артура - это большой спортсмен и мой большой друг. Желаю ему сил, в любом случае как были близкими людьми, так и останемся".

Серебряным призером в данной весовой категории объявлен представлявший на Играх-2008 Словакию Давид Мусульбес, бронзовым - кубинец Дисней Родригес Валера.