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Эстонию с рабочим визитом посетит президент Швейцарии Дорис Лойтхард

BNS
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Флаг Швейцарии. Иллюстративное фото. | ФОТО: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

В предстоящий понедельник Эстонию с рабочим визитом посетит президент Швейцарии Дорис Лойтхард, которая встретится с президентолм Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом, министром иностранных дел Свеном Миксером и министром экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

На встречах будут обсуждаться предстоящее председательство Эстонии в совете ЕС, отношения Швейцарии и ЕС, ситуация на Украине и связанные с НАТО темы. Будут также затронуты вопросы виртуального администрирования и сотрудничество в сфере киберобороны. Президент Лойтхард посетит также представительский центр e-Eesti.

В Швейцарии в должности президента на один год ротируются члены правительства, на этот год президентом избрана министр окружающей среды, транспорта, энергии и инфраструктуры Дорис Лойтхард

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