Эстонию с рабочим визитом посетит президент Швейцарии Дорис Лойтхард

На встречах будут обсуждаться предстоящее председательство Эстонии в совете ЕС, отношения Швейцарии и ЕС, ситуация на Украине и связанные с НАТО темы. Будут также затронуты вопросы виртуального администрирования и сотрудничество в сфере киберобороны. Президент Лойтхард посетит также представительский центр e-Eesti.

В Швейцарии в должности президента на один год ротируются члены правительства, на этот год президентом избрана министр окружающей среды, транспорта, энергии и инфраструктуры Дорис Лойтхард